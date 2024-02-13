بعد ارتفاع أسعارها.. أكلات اقتصادية لا تحتاج كمية كبيرة من اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المصرية قفزة عالية، مما جعل بعض المواطنين يواجهون صعوبة كبيرة في شرائها، والبحث عن وصفات أطعمة يمكن طهيها أو تناولها دون الحاجة للكثير من اللحم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حازم علي استشاري التغذية العلاجية إن هناك الكثير من الأطعمة التي لا تحتاج إلى لحوم كثيرة، وغنية بالبروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مع الاستمتاع بمذاق اللحوم اللذيذ، ومن أبرزها:

أطعمة لا تحتاج كميات كبيرة من اللحوم

1- كفتة الأرز، غنية بالحديد والكربوهيدرات والبروتين التي توفر فوائد مذهلة لصحة الجسم، ومن أهمها الحصول على القيمة الغذائية وتقوية جهاز المناعة، وغالبًا تحتاج إلى نصف كيلو فقط من اللحم المفروم.

2- البوفتيك، من الأطعمة اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية منها البروتين والحديد والزنك، التي تعزز صحة الجسم، وغالبًا يضاف ربع كيلو من اللحم المفروم مع إضافة بطاطس مهروسة، بالإضافة إلى البهارات الطبيعية، يعطيها مذاقا لذيذا ويستمتع الجميع باللحم.

3- الأطعمة الأقتصادية، مثل المسقعة باللحم المفروم، البطاطس المحشي باللحم المفروم، الفطائر المنزلية المحشية باللحم المفروم، تعد من الأطعمة التي لا تحتاج إلى إضافة كميات كبيرة من اللحوم، حيث يمكن أن تحتاج من ربع إلى نصف كيلو من اللحم المفروم مع الإضافات الأخرى لكل وجبة.

بدائل صحية للحوم

كما أوضح استشاري التغذية العلاجية، أن هناك بدائل صحية أقل سعرًا للحوم الحمراء، وتعطي ذات القيمة الغذائية، مثل الكبدة والكلى، ولحوم الدجاج واللحم الضأن ولحوم الأسماك، كما توفر البقوليات تأثيرات صحية مذهلة مثل العدس، والفول، والحمص، حيث تحتوي على البروتين والالياف التي تعزز صحة الجسم، و تقلل من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب، والأمراض المزمنة، كما تحسن حركة الأمعاء وتقلل من مشكلات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإمساك.

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