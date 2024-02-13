سبائك الذهب أم قطع المجوهرات وشبكة.. أوفر فلوسي وأستثمرها في إيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الذهب أحد المعادن الثمينة المفضلة للاستثمار والادخار، ويتساءل البعض عن الأفضل في الادخار هل السبائك أم قطع المجوهرات، خاصة بعد تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية، حيث وصل سعر جرام ذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه، وعيار 18 إلى 3086 جنيها، بينما عيار 14 سجل 2400 جنيه وعيار 10 يبلغ 1714 جنيها.

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا أوضح في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن الكثيرين يتجهون إلى الاستثمار في الذهب، لأنه لا يفقد قيمته مع مرور الوقت، بينما تزداد بشكل مستمر.

عوائد الاستثمار في الذهب

وتابع أنه مع ذلك، يجب على المستثمرين فهم طبيعة الاستثمار في الذهب قبل البدء به، حيث يُحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، بينما قد لا تظهر نتائج فورية على المدى القصير.

وتابع أن استثمار الذهب يحقق نتائج بعد 7 أشهر من الشراء، لذا يُنصح بإجراء بحث شامل وفهم جميع العوامل المؤثرة على سعره قبل اتخاذ القرار.

السبائك أم المجوهرات.. أيهما أفضل؟

وأجاب سكرتير عام شعبة الذهب على هذا السؤال، حيث قال إن سبائك الذهب عيار 24 تتميز بنقائها، ما يجعلها خيارا مثاليا للادخار والاستثمار على المدى الطويل في الذهب

وأضاف أن قطع المجوهرات عيار 21 من أنواع الذهب التي يمكن الاستثمار بها، وقيمتها مرتفعة بشكل مستمر.

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