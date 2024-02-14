واقعة مرعبة.. رجل يتحول إلى كرة من اللهب على سطح قطار سريع والسبب كارثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، صعد مهاجر إلى المملكة المتحدة فوق قطار يوروستار، وتعرض للصعق بالكهرباء.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الرجل، الذي لم يتم التعرف عليه، يسير عبر مسارات القطارات في محطة جاردو نورد بمحطة باريس ثم وقف على قمة القطار، وفقًا لما ذكرته صحيفة thesun البريطانية.

صدمة كهربائية تحول الرجل لكتلة من اللهب

لم يكن يعرف الرجل ما ينتظره، حيث تعرض إلى صدمة بكابل كهرباء علوي، وتحول إلى "كرة من اللهب"، وسرعان ما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وفقد الرجل حياته ومازال مجهول الهوية.

وتشير تحقيقات الشرطة المبكرة إلى أنه كان مهاجرًا ينام في ظروف قاسية في باريس ويحاول الانتقال إلى المملكة المتحدة، وواجهت محطة Gare du Nord، محطة القطار الرئيسية في باريس والأكثر ازدحاما في فرنسا، حوادث خطيرة مروعة.

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