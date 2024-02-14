زوجان يعثران على كنز عمره 470 مليون سنة.. ماذا وجدا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في اكتشاف رائع بمنطقة Cabrières Biota، الواقعة في جنوب فرنسا، وجد اثنين من علماء الحفريات الهواة ما يقرب من 400 حفرية محفوظة بشكل جيد للغاية، يعود تاريخها إلى 470 مليون سنة.

ويمثل هذا الاكتشاف من العصر الأوردوفيشي السفلي، قفزة كبيرة إلى الأمام في فهم النظم البيئية القطبية القديمة، بحسب موقع earth.

Cabrières Biota: رؤى من الأوردوفيشي

تم الاكتشاف في منطقة مونتاني نوار ذات المناظر الخلابة، حيث عثر علماء الحفريات الهواة، إريك مونسيريه وسيلفي مونسيريت-جوجون على ما يعتبر الآن أحد أغنى مواقع الحفريات وأكثرها تنوعًا في عصره.

قال إريك: "لقد قمنا بالتنقيب والبحث عن الحفريات منذ أن كنا في العشرين من عمرنا"، وأضافت سيلفي: "عندما صادفنا هذه الكائنات الحية المذهلة، فهمنا أهمية الاكتشاف وانتقلنا من الدهشة إلى الإثارة".

إن اكتشافهم، الذي يضم أكثر من 400 حفرية، يعد رائعًا ليس فقط من حيث الكمية الهائلة ولكن أيضًا من حيث حالة الحفظ الاستثنائية، بما في ذلك العناصر الناعمة النادرة مثل الجهاز الهضمي والبشرة.

تم تحليل هذا المستودع، المعروف باسم Cabrières Biota، من قبل علماء من جامعة لوزان ، بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث العلمية وفرق دولية.

تأملات في المناخ: الماضي والحاضر والمستقبل

وتمتد أهمية هذا الموقع عالميًا، حيث يقدم رؤى غير مسبوقة للنظم البيئية التي ازدهرت بالقرب من القطب الجنوبي خلال العصر الأوردوفيشي.

وتسلط النتائج الضوء على مجموعة متنوعة من أشكال الحياة، بما في ذلك المفصليات، واللواسعات، والطحالب، والإسفنج، ما يشير إلى وجود ملجأ عالي التنوع البيولوجي من الاحتباس الحراري الشديد في تلك الحقبة.

وأشار فريد صالح، الباحث في جامعة لوزان والمؤلف الأول للدراسة، إلى أنه "في هذا الوقت من الاحتباس الحراري الشديد، كانت الحيوانات تعيش بالفعل في مناطق خطوط العرض المرتفعة، هاربة من درجات الحرارة الاستوائية الشديدة".

وشدد جوناثان أنتكليف، المؤلف المشارك والباحث في نفس الجامعة، على أهمية هذه الأنماط القديمة لتحديات المناخ المعاصرة، قائلا: "إن الماضي البعيد يعطينا لمحة عن مستقبلنا القريب المحتمل".

من الاكتشاف إلى التحليل العميق

ويبشر هذا الاكتشاف ببداية برنامج بحثي واسع النطاق يهدف إلى إجراء حفريات واسعة النطاق وتحليلات متعمقة للحفريات.

ومن خلال استخدام أساليب وتقنيات مبتكرة، يأمل العلماء في الكشف عن التشريح الداخلي والخارجي للكائنات الحية، وتحديد علاقاتها التطورية، وفهم أنماط حياتها.

يؤكد هذا الجهد التعاوني بين المتحمسين الهواة والعلماء المحترفين على قيمة الاستكشاف المدفوع بالعاطفة في كشف أسرار ماضي كوكبنا.

باختصار، توفر الكائنات الحية في Cabrières، مع الحفاظ عليها وتنوعها الاستثنائيين، رؤى لا تقدر بثمن حول النظم البيئية القطبية في فترة الأوردوفيشي، وتقدم تذكيرًا مؤثرًا بالقوة الدائمة للتاريخ الطبيعي لإبلاغ فهمنا لتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وبينما يشرع الباحثون في رحلة تفصيلية من التحليل والاستكشاف، تعد النتائج التي توصل إليها الباحثون بإلقاء الضوء على تعقيدات الحياة القديمة ومرونتها، وتقديم دروس يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود علم الحفريات.

ونشرت الدراسة الكاملة في مجلة Nature Ecology & Evolution .

اقرأ أيضا:

يفعلها كثيرون.. عادة سيئة في الأنف قد تسبب مرضا خطيرا في الدماغ

حسام موافي يحذر من تنميل القدمين بشكل مفاجئ.. اعرف سر ذلك

قليلة البخت يجيلها شبشب في الفلانتاين.. مآسي البنات مع أغرب هدايا عيد الحب

"هز المولود بالغربال في السبوع".. لن تتوقع ما يحدث لجسم ودماغ طفلك - صدمة

تبدأ من 17 جنيه.. أسعار الياميش في 3 محالّ تجارية