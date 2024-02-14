أبرز موديلات السكوتر الكهربائي التي ستطرح عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يشهد عام 2024 إصدار العديد من موديلات السكوتر الكهربائية الجديدة والمبتكرة من مختلف الشركات المصنعة.

شق المحرك الكهربائي طريقه نحو عالم دراجات السكوتر بشكل يفوق السيارات، ويرجع هذا إلى صغر حجم هذه المركبات، وهو ما يتطلب بطاريات صغيرة الحجم.

حتى إنه يمكن فصلها للشحن في المنزل أو داخل المكاتب، فضلاً عن كونها مناسبة للسير داخل المدن المزدحمة وانخفاض أسعارها وعدم الحاجة الكبيرة لما يعرف بالبنية التحتية الضخمة للشحن.

ويشهد عام 2024 طرح العديد من الموديلات الجديدة من السكوتر الكهربائي بتقنيات متقدمة. وفيما يلي نظرة سريعة على أبرز الموديلات:

بي إم دبليو CE 02

يمتاز السكوتر الكهربائي بي إم دبليو CE 02 بتصميم مستقبلي ويعتمد على سواعد محرك بقوة 3.3 كيلووات/4 حصان.

كما يتوفر السكوتر المجهز بمقعد ثنائي بنسخة بقوة 11 كيلووات/15 حصاناً، مع مدى سير يصل إلى 90 كلم.

هوندا EM1 e

يعتمد السكوتر الكهربائي EM1 e الجديد، الذي يسع لشخصين، على سواعد محرك بقوة 1.7 كيلووات/2.3 حصان، وهو ما يصل بالسكوتر إلى السرعة القصوى 45 كلم/س.

ويمكن فصل البطارية، التي تزن 10 كغم، عن السكوتر لشحنها في الخارج. وتوفر البطارية مدى سير يصل إلى 40 كلم تقريباً بفضل سعتها البالغة 1.5 كيلووات ساعة.

هوسكفارنا Vektorr

ينطلق السكوتر الكهربائي Vektorr الجديد من هوسكفارنا بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س، مع مدى سير يصل إلى 95 كلم.

ياماها E01

وينبض بداخل السكوتر الكهربائي ياماها E01 محرك بقوة 8 كيلووات/11 حصاناً، والذي يدفع السكوتر بسرعة قصوى تبلغ 100 كلم/س، بينما يصل مدى السير إلى 100 كلم.

إيتالجيت Dragster #e01 Electric

وينبض بداخل السكوتر Dragster #e01 Electric الجديد من إيتالجيت محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 أحصنة، والذي يدفع السكوتر بسرعة قصوى تبلغ 130 كلم/س.

وتم تجهيز السكوتر ببطارية سعة 4.9 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 180 كلم.

نيو Razer SQi

يتمتع السكوتر الكهربائي Razer SQi من شركة نيو الصينية بمدى سير يصل إلى 95 كلم، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 45 كلم/س.

ستيلرايد 1

ينطلق السكوتر الكهربائي Stilride 1 من شركة "ستيلرايد" السويدية بقوة 8 كيلووات/11 حصاناً، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 100 كلم/س.

وتم تزويد السكوتر ببطارية سعة 5.1 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 120 كلم.