5 أكلات بدون لحوم أو فراخ.. حضريها بأقل ميزانية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلجأ ربات البيوت للبحث عن أكلات بمذاق شهي بدون لحوم أو دجاج توفيرا للميزانية، فضلًا عن كونها أكلات مُشبعة ويفضلها الكثيرون، وتمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة على الرغم من عدم احتوائها على بروتينات.

5 أكلات بدون لحوم أو فراخ

ويرصد «هُن» لربات المنازل طرق 5 أكلات بدون لحوم أو فراخ يمكن تحضيرها بأقل ميزانية

المكرونة بالجبنة

واحدة من الأكلات الشهية والمُشبعة التي تعتمد على خليط من أنواع الجبن المختلفة.

المكونات:

نصف كيلو من المكرونة (أي نوع تفضله)

1/4 كوب من الزبدة أو زيت الزيتون

1/4 كوب من الدقيق

2 كوب من الحليب

1 كوب من الجبن المبشور (يمكن استخدام الشيدر أو الموتزاريلا أو أي نوع آخر تفضله)

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل المكرونة بالجبنة

قم بغلي المكرونة في ماء مملح وفقًا لتعليمات العبوة حتى تصبح مطهية.

اصفيها واتركها جانبًا.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، قم بذوبان الزبدة أو سخن زيت الزيتون.

أضف الدقيق وامزجه جيدًا مع الزبدة

أضف الحليب مع التحريك المستمر حتى تتكون صلصة متجانسة وتبدأ في الغليان والتكثف قليلاً.

عد أن تتكثف الصلصة، أضف الجبن المبشور وامزج حتى يذوب الجبن وتتكون صلصة الجبنة الكريمية.

أضف المكرونة المطبوخة إلى الصلصة وامزجها حتى تتغطى المكرونة تمامًا بالصلصة.

قدم المكرونة بالجبنة ساخنة مع الخبز المحمص أو السلطة الخضراء حسب الرغبة.

المسقعة

واحدة من أشهر الأكلات المصرية الشعبية، وبالمطبخ العربي أيضًا، وإليك طريقة تقديمها

2 كوب من الباذنجان المقطع إلى مكعبات

1 كوب من البطاطس المقطعة إلى مكعبات

1 كوب من الفلفل الحلو الملون (الأحمر والأخضر والأصفر) مقطع إلى شرائح

1 كوب من الطماطم المقشرة ومقطعة إلى مكعبات

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

3 فصوص من الثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من البابريك

املح وفلفل أسود حسب الذوق

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل المسقعة

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، قم بتسخين زيت الزيتون ثم أضف البصل وقلبه حتى يصبح شفافًا.

أضف الثوم المهروس وقلبه لمدة دقيقة حتى ينتشر رائحته.

أضف قطع الباذنجان والبطاطس وقلبها لمدة حوالي 5-7 دقائق حتى تصبح مائلة إلى الذهبي.

أضف الفلفل المقطع وقلبه لمدة دقيقة أو حتى يصبح الفلفل لينًا.

أضف الطماطم المقطعة وقلبها مع الخضار الأخرى واتركها لتطهى لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح الخضار طرية.

أضف الكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود حسب الذوق وقلب المزيج.

قبل إزالتها عن النار، أضف عصير الليمون وامزجها جيدًا.

قدم المسقعة ساخنة مع الأرز أو الخبز

الأرز بالخضروات

قدم الأرز بالخضروات كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي مع اللحوم أو الأطباق النباتية الأخرى، وإليك طريقة عمل الأرز بالخضروات، وهي وصفة صحية وشهية:

المكونات:

1 كوب من الأرز البسمتي أو أي نوع آخر تفضله

2 كوب من الماء أو الشوربة النباتية

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فصوص من الثوم مهروسة

1 جزر متوسط الحجم مقطع إلى مكعبات صغيرة

1 فلفل حلو ملون (أحمر، أصفر، أخضر) مقطع إلى مكعبات صغيرة

1 كوب من البازلاء الطازجة أو المجمدة

1 كوب من الذرة الطازجة أو المجمدة

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زبدة نباتية

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)

ملعقة صغيرة من الكركم (اختياري)

طريقة عمل الأرز بالخضروات

قم بغسل الأرز جيدًا تحت الماء البارد ثم اتركه جانبًا ليتجف.

في وعاء كبير، قم بتسخين زيت الزيتون أو زبدة النباتية على نار متوسطة.

أضف البصل وقلبه حتى يصبح شفافًا ومتماسكًا.

أضف الثوم المهروس وقلبه لمدة دقيقة حتى ينتشر رائحته.

أضف الجزر المقطع وقلبه مع البصل والثوم لمدة حوالي 3-4 دقائق.

أضف الفلفل المقطع وقلبه لمدة دقيقة أو حتى يصبح لينًا قليلًا.

أضف الأرز المجفف وامزجه جيدًا مع الخضار.

إضافة الماء أو الشوربة النباتية إلى الخليط واتركه يغلي.عندما يبدأ الخليط في الغليان، قلل الحرارة إلى مستوى منخفض وغطِّ الوعاء.

دع الأرز يطهى لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح طريًا ومطهوًا تمامًا وامتصاص الماء.

بعد أن ينضج الأرز، قم بإضافة البازلاء والذرة وامزجها مع الأرز.

ضع الغطاء مرة أخرى واترك الخليط يطهى لمدة 5-10 دقائق أخرى حتى تنضج البازلاء والذرة.

قبل تقديمه، قدم الأرز بالخضروات مع البهارات الإضافية إذا كنت ترغب وزينها ببعض البقدونس المفروم.

شوربة العدس

إليك طريقة عمل شوربة العدس، وهي وصفة لذيذة ومغذية:

المكونات:

1 كوب من العدس المجفف

4 كوب من الماء أو الشوربة النباتية

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فصوص من الثوم مهروسة

2 حبة من الجزر مقطعة إلى شرائح دائرية

2 قطعة من الكرفس مقطعة إلى شرائح

1 حبة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زبدة نباتية

عصير نصف ليمونة (اختياري)

أوراق الكزبرة أو البقدونس للتزيين (اختياري)

طريقة عمل شوربة العدس

قم بغسل العدس جيدًا تحت الماء البارد ثم اتركه جانبًا ليتم نقعه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

إذا كان لديك وقت قصير، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

في وعاء كبير، قم بتسخين زيت الزيتون أو زبدة النباتية على نار متوسطة.

أضف البصل وقلبه حتى يصبح شفافًا ومتماسكًا.

أضف الثوم المهروس وقلبه لمدة دقيقة حتى ينتشر رائحته.

أضف شرائح الجزر والكرفس وقلبها لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح لينة قليلاً.

قم بتصريف العدس من الماء الزائد إذا قمت بنقعه، ثم أضفه إلى الخضار في الوعاء وامزجهم معًا.

أضف الماء أو الشوربة النباتية إلى الوعاء واترك الخليط يغلي.

عندما يبدأ الخليط في الغليان، قلل الحرارة إلى مستوى منخفض وغطِّ الوعاء.

دع الخليط يطهى لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح العدس والخضار طريين.

أضف الكمون والكركم والملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وامزج المكونات جيدًا.

اخلط الشوربة باستخدام مضرب يدوي أو خلاط يدوي حتى تحصل على قوام متجانس.

قبل تقديم الشوربة، يمكنك إضافة عصير الليمون إذا رغبت وتزيينها بأوراق الكزبرة أو البقدونس.

قدم شوربة العدس ساخنة مع قطع من الخبز المحمص

جلاش بالجبنة

إليك طريقة عمل جلاش بالجبنة، وهي وصفة شهية وسهلة التحضير:

المكونات:

عجينة الجلاش

200 جرام من الجبن المبشور (يمكن استخدام الجبن الشيدر أو الموزاريلا أو أي نوع آخر تفضله)

50 جرام من الزبدة المذابة

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص

طريقة عمل جلاش بالجبنة

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

قم بتحضير صينية فرن مستطيلة وأفردها بالزبدة المذابة باستخدام فرشاة مطبخ.ق

طع عجينة الجلاش إلى مستطيلات أو مربعات حسب الحجم الذي تفضله.

ضع قليل من الجبن المبشور في مركز كل مستطيل أو مربع من عجينة الجلاش.

اطوِ العجينة حول الجبن بشكل محكم لتشكيل المثلثات أو الأسطوانات حسب الشكل الذي تفضله.

ضع المثلثات أو الأسطوانات في الصينية المحضرة مع وضعها جانبًا بجانب مع بعضها البعض.اسكب الزبدة المذابة بالتساوي فوق المثلثات أو الأسطوانات.

ضع الصينية في الفرن المُحمى مُسبقًا واتركها تخبز لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تصبح الجلاشة ذهبية اللون ومقرمشة.

بعد الانتهاء من الخبز، قم بإخراج الجلاش بالجبنة من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل التقديم.

قدم الجلاش بالجبنة ساخنة وقدمها كمقبلات أو كطبق رئيسي.

لإضافة لمسة نهائية، يمكنك رش الجلاش بالسمسم المحمص قبل التقديم.