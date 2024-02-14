وفر خروجة الفلانتاين.. 5 وجبات رومانسية في المنزل للاحتفال بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يمكن للمرتبطين توفير الأموال الباهظة التي ينفقونها في المطاعم الفاخرة للاحتفال بعيد الحب، فمع بعض الإبداع واللمسات البسيطة، يمكن تحضير وجبة رومانسية مميزة في المنزل تبهر شريكك وتضفي على أجواء عيد الحب لمسة خاصة.

في التقرير التالي، نستعرض 5 وجبات رومانسية سهلة التحضير في المنزل وعلى أد الأيد، مع بعض النصائح لخلق أجواء رومانسية مثيرة، وفقا لما جاء في "indiatvnews".

عشاء على ضوء الشموع تحت النجوم

يوجد شيء رومانسي لا يمكن إنكاره حول تناول الطعام تحت سماء مرصعة بالنجوم، قم بإعداد طاولة مريحة لشخصين في الفناء الخلفي لمنزلك أو على الشرفة، وقم بتزيينها بالأضواء والشموع الخيالية، ثم قم بوضع مجموعة لذيذة من الأطباق المفضلة لشريكك، وسيخلق هذا المكان أجواء مثالية لك لتقدمها لحبيبك.

طهي وجبة معا

يقولون إن الطريق إلى قلب شخص ما معدته، وما هي أفضل طريقة للتواصل وتكوين الذكريات مع شريك حياتك من طهي وجبة معا؟، جهز قائمة من الأطباق المفضلة لشريكك وقضاء المساء في الطهي معا في المطبخ.

لن يكون هذا النشاط ممتعا فحسب، بل سيمنحك أيضا فرصة للعمل كفريق وتعزيز روابطك، بينما تجلسين للاستمتاع بالوجبة اللذيذة التي قمتما بإعدادها، يمكنك اغتنام هذه الفرصة لتقديم الاقتراح وجعله يوما فريدا لا ينسى.

عشاء رومانسي على السطح

للحصول على تجربة طعام أكثر خصوصية وحصرية، فكر في إعداد عشاء رومانسي على السطح لشخصين، يمكنك إعداد عشاء خاص على التراس الخاص بك.

على تزيين المساحة بالشموع والأضواء الخيالية والزهور، وخلق أجواء رومانسية مع تشغيل الموسيقى الهادئة في الخلفية.

البيتزا على شكل قلب

لا داعي لشراء البيتزا من المحلات، يمكنك تحضيرها بنفسك في المنزل على شكل قلب.

تورتة عيد الحب

لا تكتمل أجواء عيد الحب دون كيكة رومانسية، حضر كيكة على شكل قلب أو زينها بالورود الحمراء، كما يمكنك أيضا كتابة رسالة رومانسية على الكيكة لشريك حياتك.