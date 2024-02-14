"تظهر في الصباح".. 3 علامات تدل على إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبا ما تكون أعراض مرض السكري صعب اكتشافها في البداية، وهذا يؤدي إلى تشخيص الحالة متاخر.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "قد لا يدرك العديد من الأشخاص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لسنوات، وذلك لأن العلامات التحذيرية قد تكون عامة".

وقدم الطبيب الصيدلي عباس كناني في Chemist Click بالمملكة المتحدة 3 علامات تظهر في الصباح تشير إلى إصابتك بالسكري، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال كناني: "قد تلاحظ زيادة العطش أو الجوع أو الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر".

وتابع: "يعد العطاش أو العطش المفرط، أحد الأعراض الأولية لمرض السكري".

وأضاف عباس: "من الطبيعي أن يشعر الجميع بالعطش من وقت لآخر، لكن الشعور طوال الوقت وبإستمرار حتى بعد تناول الماء قد يكون علامة على الإصابة بهذه الحالة".

وأشار: "الأكل، أو الجوع المفرط، يعتبر من ضمن العلامات الثلاثة الرئيسية لمرض السكري".

والسكر هو الشكل الرئيسي للطاقة التي يستخدمها جسمك من الطعام الذي تتناوله، ولكن بدون كمية كافية من الأنسولين، لا يستطيع جسمك استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

وهذا النقص في استخدام الطاقة يمكن أن يدفعك إلى الشعور بالجوع وتناول المزيد من الطعام.

وتعد العلامة الأخيرة التي أشار إليها الصيدلي هي "التبول بشكل متكرر أو أكثر من المعتاد"، وبما أن السكر الزائد في الدم لا يمكن امتصاصه، فإنه ينتهي به الأمر في البول حيث يسحب المزيد من الماء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى كميات كبيرة من البول بشكل غير عادي.

لذا من الأفضل بالتحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من علامات تحذيرية لمرض السكري.

الوقت المناسب لتناول وجبة الإفطار إذا كنت مصابا بمرض السكري؟

وجبة الإفطار تعتبر وجبة مهمة لمرضى السكر، لأنها تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للسكر في الدم.

وقال: "مستويات السكر في الدم في الجسم تكون مرتفعة بشكل طبيعي عندما نستيقظ، لذا من الأفضل يجب تناول الطعام بعد ساعة إلى ساعة ونصف من الاستيقاظ".

وتابع: "تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني ".

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