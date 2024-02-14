5 أفكار لهدايا أقل من 50 جنيها.. احتفل بالفلانتاين ووفر فلوسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يحتفل العالم بعيد الحب أو الفلانتاين يوم 14 فبراير من كل عام، يبحث الكثيرون عن هدايا مميزة للتعبير عن مشاعرهم تجاه أحبائهم، لكن قد يواجه البعض صعوبة في إيجاد هدايا مناسبة بسبب قيود الميزانية، لذا لا داعي للقلق، فمع بعض الإبداع، يمكنك إيجاد هدايا رائعة دون تكلفة باهظة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال جولته الميدانية أرخص أسعار الهدايا في بعض المحلات، والتي جاءت كالتالي:

5 أفكار للهدايا بأسعار أقل من 50 جنيها

1- هدية مصنوعة يدويًا

يمكنك شراء بطاقة معايدة مميزة وصنع لوحة فنية تعكس ذكريات مشتركة مع حبيبك، ونبدأ من 25 جنيها لـ50 جنيها، ويختلف سعره من مكان لآخر.

2- كوب زجاج

يمكنك شراء كوب من الزجاج مطبوع عليه اسم حبيبك، أو صورته، وتبلغ تكلفته بداية من 50 جنيها حسب الرغبة.

3- شراء سلسلة على شكل قلب

يمكن شراء إكسسوار سلسلة على شكل قلب أحمر، وتبدأ تكلفته من 35 لـ50 جنيها.

4- شوكولاتة

يمكنك شراء شوكولاتة رمزية، مع بطاقة مكتوب عليه بعض العبارات الرومانسية.

وتتراوح أسعار الشوكولاتة بداية من 15 إلى 50 جنيها وعلى حسب رغبتك.

5- باقة ورد

يمكنك شراء باقة من الورد صغيرة، ويتراوح سعرها بداية من 15 وحتى 50 جنيها.

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