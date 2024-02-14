أرخص علبة شوكولاتة في مصر.. أماكن اشتري منها بأسعار على قد الأيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

الشوكولاتة رمز للحب والسعادة، ما جعلها جزءا لا يتجزأ من طقوس التقدم للزواج في العديد من الثقافات، إلا أن ارتفاع أسعارها مؤخرا جعلها عبئا على المتقدمين للزواج.

سعر الشوكولاتة في الأسواق

تخطت أسعار علب الشوكولاتة في بعض المتاجر 1000 جنيه للكيلو.

وفي جولة ميدانية لموقع "الخليج 365" على المتاجر والأسواق والمحال، رصد أرخص متاجر لبيع الشوكولاتة في محافظة القاهرة، وتحديدا بمنطقة منطقة شبرا مصر.

أرخص أنواع الشوكولاتة في منطقة مسرة

توجد العديد من متاجر الحلويات الموجودة بجوار محطة مترو مسرة، ومتاجر أخرى موجودة في امتداد شارع الترعة البولاقية، تبيع الشوكولاتة بأسعار رخيصة وفي المتناول.

عبوات شوكولاتة جاهزة

تبدأ أسعارها من 260 جنيها وحتى 300 جنيه، وزنها من كيلو وحتى كيلو و200 جرام.

وتختلف حسب الوزن وطريقة تغليف الشوكولاتة.

تشكيل عبوات حسب الرغبة

يبدأ سعر الكيلو من 196 جنيها وحتى 236 جنيها، وتختلف أسعار الشوكولاتة حسب جودتها.

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