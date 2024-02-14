أبرزها صحة الدماغ.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

الباذنجان من الخضروات الشهية التي تدخل في العديد من الأكلات والسلطات، فهو شهي ومغذي ويحمل فوائد صحية لا حصر لها.

ونستعرض أبرز الفوائد الصحية للباذنجان، وفقا لما جاء بموقع "ويب طب".

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، والتي قد تُسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

خفض ضغط الدم

يحتوي الباذنجان على البوتاسيوم، وهو معدن يُساعد على خفض ضغط الدم.

التحكم في مستويات السكر في الدم

يحتوي الباذنجان على الألياف، التي تُساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

صحة الدماغ

يحتوي على فيتامين B، ما يساعد على تحسين وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتركيز.

إنقاص الوزن

الباذنجان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما قد يُساعد على إنقاص الوزن.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الباذنجان على الألياف، التي تُساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

يُقوي العظام

يحتوي الباذنجان على الكالسيوم، وهو معدن يقوي العظام.

يحسن صحة البشرة والشعر

يحتوي الباذنجان على فيتامين C، وهو فيتامين يُحسّن صحة البشرة والشعر.

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