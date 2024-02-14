واقعة غريبة.. امرأة تلد مرتين خلال 6 أشهر- كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، أنجبت امرأة أمريكية تدعى "جيسيكا" مرتين خلال ستة أشهر، حيث كانت تعاني من حالة تسمى "الحمل الفائق" وهو حدث نادر يتضمن الحمل للمرة الثانية أثناء الحمل الأول.

ومن الطبيعي أن يمر جسمك بتغيرات تجعل من المستحيل تقريبا أن تصبحي حامل مرتين بينما تنمو البويضة المخصبة بالفعل داخل الرحم، ومع ذلك، يسمح الحمل الإضافي لحمل جديد بتجاوز حواجز الجسم الطبيعية التي تمنع حدوث حملين في نفس الوقت.

قالت مصففة الشعر إنها لا تعلم عن حملها مرتين إلا بعد إجراء فحوصات في الشهر الأول، وفق ما أورد موقع "timesnownews".

ويعد الحمل الفائق هو حالة نادرة جدا وحتى الآن تم الإبلاغ عن 10 حالات فقط في جميع أنحاء العالم، كما أفادت بعض الحالات أن الفارق بين الأطفال كان بضعة أسابيع فقط.

ويعد الحمل الفائق أكثر شيوعا في الأنواع الأخرى، بما في ذلك القوارض والثدييات الصغيرة والأسماك.

هل يولد الأطفال من خلال توأم فائق الحمل؟

على الرغم من أن حالات الحمل الفائق تشبه حالات الحمل بتوأم، إلا أنهما ليسا توأمان في بعض النواحي لأن الجداول الزمنية لكليهما مختلفة، وعندما تنجب المرأة توأمان، يتشارك الجنينان في نفس الرحم ويتطوران جنبا إلى جنب، وعادة ما يتم ولادة كلا الطفلين في نفس الوقت، ومع ذلك، فإن الأجنة الناتجة عن الحمل الفائق لا تتشكل خلال نفس الدورة الشهرية، ونتيجة لذلك، فهي من أعمار حملية مختلفة، فالجنين الذي تم الحمل به أولا سوف ينضج قبل الجنين الذي تم الحمل به لاحقا.

ماذا يحدث في الحمل الفائق؟

لكي يحدث الحمل الفائق دون استخدام التكنولوجيا الإنجابية المساعدة، فإنك تحتاجين إلى المرور بدورتين شهريتين واحدة تلو الأخرى، وكل منهما تؤدي إلى الحمل، والسيناريو يحدث مثل هذا:

خلال دورتك الشهرية الأولى، يطلق جسمك بويضة، وتمارسين الجماع، ثم يتم تخصيب البويضة وتصبح جنينا، وُيزرع الجنين في بطانة الرحم ويبدأ في النمو.

وخلال دورتك التالية تحدث نفس الأحداث وينضم الجنين الجديد إلى الآخر في الرحم.

ويعد الحمل الفائق نادرا جدا لدرجة أن الباحثين ليس لديهم بيانات كافية لتأكيد الأسباب.

ما هي المضاعفات؟

من أهم مضاعفات هذه الحالة أن الأطفال سينموون في مراحل مختلفة خلال فترة الحمل، وقد يتعرض الطفل الأصغر لخطر الوالدة المبكرة، ومن ثم الإصابة بمشاكل طبية مثل:

مشاكل في التنفس

انخفاض الوزن عند الولادة

مشاكل في الحركة والتنسيق

الشعور بالصعوبات

نزيف في المخ

بالإضافة إلى ذلك، تكون النساء الالتي يحملن أكثر من طفل واحد أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمضاعفات معينة، بما في ذلك:

ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول

سكري الحمل

قد يحتاج الأطفال إلى الولادة عبر عملية قيصرية

كيفية منع الحمل الفائق؟

الطريقة الوحيدة التي تساعد على تقليل فرص الحمل الإضافي هي عدم ممارسة الجماع بعد الحمل بالفعل، ومع ذلك، بما أن الحمل الفائق أمر نادر للغاية، فمن غير المرجح أن تحملي للمرة الثانية.

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