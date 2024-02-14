أفضل أنواع وأسعار البرفانات في الأسواق.. حريمي ورجالي تبدأ من 80 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

العطر أكثر من مجرد رائحة لطيفة، إنه تعبير عن شخصيتك وأسلوبك الخاص، يمكن أن يُساعدك على الشعور بالثقة والراحة، وأن يُضفي لمسة من الجاذبية على مظهرك، كما أنه هدية مناسبة ولطيفة في الفلانتاين الذي يحتفل العالم به غدا.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار البرفانات، وفقاً لما ذكره محمد النوبي صاحب أحد محال العطور.

أفضل أنواع وأسعار البرفانات النسائية

عطر بكارات روج للنساء من مايسون، 20 ملليلترا، بسعر 80 جنيها.

عطر بربري هير للنساء من هير، 30 ملليلترا، بسعر 120 جنيها.

عطر اولمبيا للنساء، من ربان، 50 ملليلترا، بسعر 160 جنيها.

عطر لوف إز هيفنلي، من فيكتوريا سكريت، 100 ملليلتر، 300 جنيه.

عطور رجالي بأسعار معقولة

عطور ثري جي، من ميلر ات بيرتو،20 ملليترا، 80 جنيها.

عطر سوفاج، من ديور، 30 ملليلترا، 120 جنيها.

عطر مونت بلاك، 50 ملليلترا، 160 جنيها

عطر رويل بلو، من رساسي، 100 ملليلتر 300 جنيه.

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