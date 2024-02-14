مراتي.. لفظ فرعوني للتعبير عن الحب وهكذا تم تحريفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

نسمع كثيرًا كلمة "مراتي" للتعبير عن الزوجة، لكن هل تساءلت يومًا عن أصل هذه الكلمة؟ سنغوص في رحلة عبر الزمن لفهم أصل كلمة "مراتي" وكيف تم تحريف معناها.

تعود أصل كلمة "مراتي" إلى اللغة المصرية القديمة، بحسب ما أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة، قائلًا لـ الخليج 365، إن كلمة "مِر" في اللغة المصرية القديمة تعني "الحب".

وأضاف شاكر أن كلمة "ميريت" كانت تُستخدم للإشارة إلى "الحبيبة" في اللغة المصرية القديمة، وميرتي أي حبيبتي، ومع مرور الزمن تحولت إلى "مرتي" أو "مراتي" كما هي مستخدمة اليوم.

ويُعد هذا الاكتشاف دليلاً جديدًا على إرث مصر العريق واهتمام المصري القديم بالتعبير عن مشاعره العاطفية.

وتغير معنى كلمة "ميريت" من "الحبيبة" إلى "الزوجة" حدث ذلك لأسبابٍ متعددة، منها:

التأثيرات اللغوية: تأثرت اللغة العربية باللغة المصرية القديمة، فتم استعارة بعض الكلمات وتغيير معانيها.

التطور الاجتماعي: تغيرت نظرة المجتمع إلى الزواج، فلم يعد الحب هو المعيار الوحيد لاختيار الزوجة.

استخدامات الكلمة

وتُستخدم كلمة "مراتي" في العديد من البلدان العربية، مثل مصر وبلاد الشام والعراق، تُستخدم للتعبير عن الزوجة، سواء كان ذلك في سياق رسمي أو غير رسمي.

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