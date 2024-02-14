ما تأثير تناول طبق من "كفتة الأرز" على الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كفتة الأرز من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر والعديد من البلدان العربية.

وكشفت الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن فوائدها على صحة الجسم، وتأثيرها على مستويات الكوليسترول بالدم.

والكوليسترول عبارة عن مادة شمعية توجد في الدم، ولها دور هام في وظائف الجسم.

وقالت ليندا جاد إن ارتفاع الكوليسترول في الدم يعد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت أن كفتة الأرز تحتوي على العديد من المكونات الصحية والعناصر الغذائية، حيث تصنع من الأرز واللحم المفروم، وخليط من الخضروات مثل البصل والثوم والبقدوس، بالإضافة البهارات.

وأشارات إلى أن هذا الخليط له فوائد عظيمة على صحة الجسم، ومصدر جيد للبروتين.

وأضافت أن تأثر كفتة الأرز على الكوليسترول يعتمد على عدة عوامل وتتمثل فيما يلي:

اختيار لحم بقري خالي من الدهون ومنخفضة الكوليسترول والدهون المشبعة.

وأيضًا اختيار طريقة طهي قليلة الدهون، واستخدام كميات قليلة من الزيت أثناء القلي.

ولفتت إلى أن مكونات الكفتة من ثوم وبصل غنية بمضادات الأكسدة وتخفض من مستويات الكوليسترول، بالإضافة للبهارات مثل الكركم والتي تخفض منه أيضًا.

كما قدمت عدة نصائح وتشمل ما يلي:

استخدام لحم خالي من الدهون.

طهي الكفتة في كمية قليلة من الزيت.

يفضل شوي الكفتة في الفرن.

تناول الكفتة باعتدال بجانب الخضروات والحبوب الكاملة.

اقرأ أيضا:

قليلة البخت يجيلها شبشب في الفلانتاين.. مآسي البنات مع أغرب هدايا عيد الحب

سبائك الذهب أم قطع المجوهرات وشبكة.. أوفر فلوسي وأستثمرها في إيه؟

واقعة صادمة.. امرأة تقتل طفلتها وتخفي جثتها لأيام في مكان غير متوقع

في الفلانتين.. كيف تتخطى شعور الوحدة وأنت سنجل؟

هدايا ومفاجآت رومانسية.. 3 أبراج الأكثر حظا في عيد الحب