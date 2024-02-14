لو نسيت هدية عيد الحب.. 5 طرق بسيطة تنقذك من نكد حبيبتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

في عيد الحب يسعى الكثيرون لإظهار حبهم وتقديرهم لشركاء حياتهم من خلال شراء الهدايا، ولكن قد ينسى بعض الأشخاص شراء الهدايا، ما قد يُسبب لهم شعورًا بالحرج والإحباط وفقًا لما جاء عبر موقع bostonherald.

وتوجد عدة نصائح تُساعد على الخروج من ورطة نسيان هدية الفلانتاين كالآتي:

تنظيم قائمة مشاهدة مشتركة

بدلاً من شراء الهدايا التقليدية، يمكنك إنشاء حساب مشترك على إحدى منصات الأفلام، مع قائمة مشاهدة للأفلام والبرامج التلفزيونية التي تُحبون مشاهدتها معًا.

إنّ هذه الهدية مميزة وستُظهر اهتمامك بشريكك ورغبتك في قضاء وقت ممتع معه.

بطاقات الهدايا الفورية

يمكنك شراء بطاقات هدية فورية من متجر إلكتروني أو من أحد المتاجر القريبة.

تأكد من اختيار بطاقة هدية لمتجر يُحبّ شريكك التسوق فيه.

الهدايا المُخصصة

يمكنك شراء هدية مُخصصة لشريكك، مثل تي شيرت أو كوب أو أي شيء آخر عليه اسمه أو صورته.

إنّ هذه الهدية مميزة وتُظهر اهتمامك بشريكك ورغبتك في منحه هدية خاصة به.

الهدايا العملية

إذا كان شريكك شخصًا عمليًا، يمكنك شراء هدية عملية له، مثل جهاز إلكتروني أو أداة رياضية.

هذه الهدية ستُظهر اهتمامك بشريكك ورغبتك في مساعدته في حياته اليومية.

الهدايا الرومانسية

لا تنسَ الهدايا الرومانسية، مثل الزهور أو الشوكولاتة أو العشاء في مطعم رومانسي.

هذه الهدية ستُظهر حبك لشريكك ورغبتك في إسعاده.

نصائح مهمة للتعامل مع شريك الحياة في الفلانتاين

تذكر أن أهم شيء هو أن تُظهر لشريكك حبك واهتمامك به.

احرص على أن تكون الهدية مناسبة لشخصية شريكك.

لا تنسَ كتابة بطاقة مع الهدية تُعبّر فيها عن ما بداخلك.

لا تُبالغ في شراء هدية باهظة الثمن، فالأهم هو أن تكون الهدية مُقدمة من القلب.

اقرأ أيضا:

قليلة البخت يجيلها شبشب في الفلانتاين.. مآسي البنات مع أغرب هدايا عيد الحب

سبائك الذهب أم قطع المجوهرات وشبكة.. أوفر فلوسي وأستثمرها في إيه؟

واقعة صادمة.. امرأة تقتل طفلتها وتخفي جثتها لأيام في مكان غير متوقع

في الفلانتين.. كيف تتخطى شعور الوحدة وأنت سنجل؟

هدايا ومفاجآت رومانسية.. 3 أبراج الأكثر حظا في عيد الحب