محدش قالي منك لله حتي.. كيف تفاعل "السناجل" في عيد الحب على السوشيال ميديا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد عيد الحب، الذي يصادف اليوم 14 فبراير، مناسبة مميزة للاحتفال بالحب والتعبير عن مشاعر المودة، بينما يمضي العشاق في تبادل الهدايا والرسائل الرومانسية، قد يشعر بعض "السناجل" بمشاعر مختلطة من الوحدة والضيق، وجاءت أبرز تعليقات السناجل على مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي:

قالت ريم الحسيب: "السنجلة جنتلة".

وعلق سامح السقا: "ما أجمل العزلة".

وأضافت مشيرة السناري: "طول ما النت شغال والتلاجة فيها أكل مفيش حاجة تستاهل الزعل".

وإيناس رضوان: "يا جماعة راعوا مشاعر المتجوزين مش كدا".

وذكر حازم نصار: "إحنا بس من دفعة ألف مبروك وكل سنة وانت طيب".

و أماني جلال: "ادعولي بالفرج".

وعلقت منه طه: "ألا ما حد قالي منك لله".

وذكرت ألاء الديب: "فلانتاين وراء التاني وأنت يا قلبي وحداني".

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