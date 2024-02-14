4 مشروبات تسبب فقر الدم.. تتناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

فقر الدم هو حالة مرضية تحدث عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

يقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث إن هناك بعض المشروبات يمكن أن تُفاقم أعراض فقر الدم، والتي يجب على مرضى فقر الدم تجنبها قدر الإمكان:

الشاي

يحتوي الشاي على مادة التانين التي تُعيق امتصاص الحديد في الجسم.

ينصح بتجنب شرب الشاي مع الوجبات الغنية بالحديد.

القهوة

تُعيق القهوة امتصاص الحديد، خاصةً إذا تم شربها مع الوجبات.

ينصح بتجنب شرب القهوة قبل أو بعد الوجبات الغنية بالحديد بساعة على الأقل.

المشروبات الغازية

تُعيق المشروبات الغازية امتصاص الحديد، وذلك بسبب احتوائها على حمض الفوسفوريك.

ينصح بتجنب شرب المشروبات الغازية بشكل عام، وليس فقط من قبل مرضى فقر الدم.

عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين سي الذي يُعيق امتصاص الحديد.

ينصح بتجنب شرب عصير البرتقال مع الوجبات الغنية بالحديد.

نصائح طبية لتجنب فقر الدم

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات الورقية الداكنة.

تناول فيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالحديد لتعزيز امتصاصه.

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض فقر الدم.

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