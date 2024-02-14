على ألحان أغنية أصالة.. شابة وأختها تخطفان الأنظار: «صحبتي وأمي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ألحان أغنية أصالة «حبيبتي وصحبتي وبنتي»، ظهرت الشابة حنين البكري تدخل لأختها «عهود» الغرفة لتفاجئها وتفرحها كل يوم، في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاز على إعجاب الكثيرين، إذ أظهر علاقة الحب الوطيدة بين الأختين، ليتفاعل الآلاف مع الفيديو المنتشر.

تفاصيل فيديو الأختين

«أنا الأكبر بس هي دايمًا أكبر مني في الفعل»، بهذه الكلمات تحدثت «عهود»، لـ«الوطن»، عن علاقتها بأختها ذات الـ18 عامًا، تعبيرًا عن الفيديو العفوي الذي بات حديث نشطاء السوشيال ميديا: «كل يوم تفاجئني بدخولها بحاجة حلوة مختلفة، وبحس فعلًا بالفرحة إنها دايمًا بتفكر فيا، ففكرت أجمع لها فعلها الحلو ده في فيديو يوم عيد ميلادها عشان تعرف قد إيه جميلة وحنينة».

لتظهر وهي تحمل الأطعمة المختلفة والحلوى، وسعيدة لقيامها بذلك، وتابعت أن اللقطات جاءت بعفوية حتى جمعت الفيديو، وأشاد الجميع بأختها، وهو ما جعلها سعيدة، إذ توجه الجميع إليها بأفضل الدعوات على ما تقوم به تجاهها: «صورنا الفيديو وكان أجمل حاجة نزلتها وعجب كل الناس، كنت عاوزة أقولها كل سنة وأنتِ أغلى ما ليا، ونفضل سوا طول العمر».

عطاء مستمر وحنان

الإعجاب والتأثر كان المشهد المسيطر خاصةً لمن لمسوا أهمية وجود الأخت في حياتهم، وتدرس حنين في جامعة عين شمس كلية آداب علم نفس: «بتعمل كل حاجة في البيت بتدل على الحب، وفعلًا بتتعامل معانا بطريقة حنينة زيها، بتمنى تكون أكبر دكتورة نفسية، ربنا يحفظ كل الأخوات يا رب ويبقوا سند دائم لبعض».

اقرأ أيضًا: «على الحلوة والمرة».. السرطان لم يفرّق بين «لطيفة» و«حمدي»: ماشُفتش أمان زيه في الدنيا

لم يكن هذا هو الموقف الأول الذي تتلقاه «عهود» من أختها، إذ اعتادت، على هذا العطاء المستمر دون مقابل: «بتحبنا كلنا، ودايمًا معانا في كل حاجة، وبتمنى أنها تفضل بقلبها الطيب، حتى مشروعي بتساعدني فيه»، قولًا واحدًا العائلة هي مصدر السعادة في الحياة.