امرأة تسرق سيارة شرطة.. والمطاردة تنتهي بكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لقيت امرأة من ولاية فلوريدا حتفها، وقتلت شخصين آخرين عندما اصطدمت وجها لوجه بسيارة أخرى أثناء مطاردة الضباط لها بعد سرقتها سيارة شرطة.

وقال ضابط الشرطة بيلي وودز إن السيدة كندرا بون سرقت سيارة للشرطة وتسببت في قتل شخصين، وفق ما أورد موقع "ndtv".

المرأة كانت تقود بسرعة جنونية

وتابع أن المرأة البالغة من العمر 33 عاما، كانت تقود السيارة بطريقة جنونية بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة.

وأضاف أنه أثناء المطاردة، حاولت السيدة بون تجاوز شاحنة على الطريق، لكنها فقدت السيطرة وتجاوزت الخطوط الصفراء في حركة المرور واصطدمت وجها لوجه بسيارة صغيرة سوداء، وعندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، توفيت المرأة وثلاثة من ركاب الشاحنة.

وتم الإعلان عن وفاة المرأة وسائق يبلغ من العمر 73 عامًا، وراكبة 72 عامًا، في مكان الحادث، ونقل الشخص الثالث إلى المستشفى في حالة حرجة.

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