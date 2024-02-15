دراسة: فيتامين ب 3 يقلل من مخاطر الكبد الدهني

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة أن زيادة مستويات النياسين، أو فيتامين ب3، تقلل من معدلات الوفاة الإجمالية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ما هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي؟

هو حالة تبدأ بتراكم الدهون غير الضارة في الكبد في البداية.

ومع تقدم الحالة، قد يؤدي تراكم الدهون إلى إلحاق الضرر بالكبد ووظائفه.

وأجريت الدراسة في جامعة صن يات صن بالصين، واستندت إلى بيانات 4315 شخصاً تمت متابعتهم في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و2018، بحسب "مديكال نيوز توداي".

وتم استخلاص المعلومات المتعلقة بالنظام الغذائي من خلال مقابلات بواسطة الهاتف كل بضعة أيام.

وجدت الدراسة أن المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك يومي للنياسين، ويبلغ أكثر من 26.7 ملغ، لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%، وانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 35% مقارنة بمن تناولوا كمية من النياسين يومياً تبلغ 18.4 ملغ أو أقل.

من أين نحصل على فيتامين ب3؟

لم تتطرق الدراسة إلى المكملات الغذائية، وإنما تم التركيز على مصادر فيتامين ب3 من الأطعمة.

ويوجد النياسين في اللحوم، والأسماك، والأرز البني، والموز، والمكسرات والبذور، والبقول، والأطعمة المدعمة.

فوائد فيتامين ب3

يعمل فيتامين ب3 على خفض مستويات الكوليسترول والبدانة، كما يساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.

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