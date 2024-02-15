نصائح ذهبية لتقوية الأوعية الدموية في سن الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة ناديجدا رونيخينا، كبيرة أطباء أمراض الشيخوخة في وزارة الصحة بموسكو، عن طريقة فعالة لتعزيز وتقوية الأوعية الدموية في مرحلة الشيخوخة.

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط: حليفك ضد شيخوخة الأوعية الدموية

تشير الدكتورة رونيخينا إلى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، يُعد أفضل خيار غذائي لتعزيز صحة الأوعية الدموية في سن الشيخوخة.

وتعزى فاعلية هذا النظام إلى محتواه العالي من الألياف الغذائية والخضروات الطازجة والفواكه والأسماك، والتي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب ما جاء بـ "نوفوستي".

مخاطر سوء التغذية على صحة الأوعية الدموية

تؤكد الدكتورة رونيخينا على أن شيخوخة الأوعية الدموية لا تُعزى فقط إلى الشيخوخة الطبيعية، بل تلعب العوامل الغذائية دورًا هامًا في ذلك.

فالإفراط في استهلاك الملح والسكر والأطعمة التي تحتوي على الدهون الحيوانية، يُؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

النشاط البدني: حليفك الآخر

تُوصي الدكتورة رونيخينا بممارسة نشاط بدني معتدل بانتظام بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

وتُشير إلى أن المشي من 8 إلى 10 آلاف خطوة يوميًا، يُعد من أفضل التمارين لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

ولكن بالنسبة لكبار السن، يجب على الطبيب تحديد عدد الخطوات المناسبة لكل فرد بناءً على حالته الصحية.

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