لماذا تختلف أعراض الأزمة القلبية لدى النساء عن الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - التعرق والغثيان والدوخة والتعب من أعراض الأزمة القلبية النموذجية، ومع ذلك، قد تحدث في كثير من الأحيان عند النساء أثناء الراحة أو النوم.

أما الرجال لا يكون الألم أو الضغط أو الانزعاج في الصدر شديد دائماً، وربما لا تكون هذه العلامات من أبرز أعراض الأزمة القلبية لدى النساء.

لذا يجب على النساء معرفة العلامات وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وينصح الدكتور تشاتورا ألور النساء بالتعرف على عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى تفاقم هذا الخطر.

وتلعب بعض العوامل دوراً أكثر أهمية في تطور أمراض القلب لدى النساء مقارنة بالمخاطر التقليدية، مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

ويجب على النساء أيضاً التحكم في عوامل الخطر هذه للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب: السكري، والتوتر النفسي والاكتئاب، والتدخين، والخمول البدني.

كما قد تؤدي بعض الحالات، بما في ذلك انقطاع الطمث، ومتلازمة القلب المنكسر، ومضاعفات الحمل، إلى زيادة خطر إصابة المرأة بأمراض القلب.

حبوب منع الحمل

ويحذّر الدكتور ألور من الجمع بين حبوب منع الحمل والتدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20% بين النساء الشابات.

وغالباً ما تكون أعراض الأزمة القلبية لدى النساء غامضة، مثل ضيق التنفس، والغثيان والقيء، وألم في الظهر أو الفك.

بينما تعاني نساء أخريات من الدوخة والدوار والألم في أسفل الصدر أو الجزء العلوي من البطن والتعب الشديد.

فإذا شعرت أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام، ينبغي طلب الرعاية الطبية.

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