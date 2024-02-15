مشروب شهير يطيل العمر ويمنع السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أخصائي أمراض القلب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن مشروب الكاكاو يعتبر من أهم المواد الغذائية المفيدة للصحة.

وخلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة "روسيا" قال:"الكاكاو والشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة كاكاو 70% أو أكثر، كما أن حبوب الكاكاو تحتوي على ما يقرب من ألف مكون مفيد"، وفقا لصحيفة "فيستي".

وتابع: "مشروب الكاكاو يطيل العمر ويدخل في جميع الحميات الغذائية المخصصة ويعتبر مكونا أساسيا لنظام غذائي صحي".

وأضاف:" الكاكاو يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية ويمنع السمنة، على الرغم من أنه غني بالسعرات الحرارية"

لذا فإن مشروب الكاكاو يعتبر من أفضل المشروبات المفيدة للنساء، فهو مفيد جدا للبشرة، وحبوب الكاكاو تحتوي على مواد نشطة بيولوجية تزيد من مرونة الجلد وتعطيه نضارة وتقلل من عدد التجاعيد".

وأشار إلى "أن الكاكاو يعتبر "مشروب الحب"، كون المواد الموجودة فيه تساعد على إنتاج الإندورفين وزيادة كمية أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، الأمر الذي ينعكس إيجابا أيضا على الصحة الجنسية عند الرجال والنساء".

وبنفس الوقت حذّر مياسنيكوف من شرب الكاكاو مع إضافة كميات كبيرة من السكر، مشيرا إلى "أنه يزيد من معدلات السمنة ويتسبب بتساقط الشعر ويؤثر سلبا على الأسنان، كما أن الاستهلاك المفرط للسكر يصيب الناس بحساسية الأنسولين".

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