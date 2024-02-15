6 فئات ممنوعة من الخروج من المنزل خلال الـ 72 ساعة القادمة.. الطقس البارد يهدد صحتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تُحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة برد قارس، واستمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، مع نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع احتمالية تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تُحذّر وزارة الصحة كبار السن والأطفال من الخروج من المنزل إلا للضرورة خلال الأيام شديدة البرودة بشكل عام، وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدفئة الجيدة لتجنب الإصابة بالأمراض.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في تصريح لـ الخليج 365، على عدم خروج الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو الذين يعانون من حساسية الصدر والأنف أو من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأمهات بأطفالهن حديثي الولادة.

وفي حال اضطرار هذه الفئات إلى الخروج، يُنصح بشرب الكثير من السوائل، خاصة الماء، وارتداء الملابس القطنية الثقيلة على مدار اليوم.

كما يُنصح بارتداء الكمامات لتقليل فرص دخول الهواء البارد أو الإصابة بنزلات البرد، والحرص على التغذية الصحية مع تناول المشروبات الساخنة.

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