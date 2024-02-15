تناول هذه الفاكهة صباحا للتخلص من انتفاخ البطن.. النتيجة مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الموز من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها صباحا للتخلص من انتفاخات البطن، وذكر استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365"، بعض فوائد الموز التي تجعله حليفًا مثاليًا لصحة الجهاز الهضمي

غني بالبوتاسيوم

يحتوي الموز على كمية عالية من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويساعد البوتاسيوم على تنظيم مستويات الصوديوم، مما يمنع احتباس الماء ويخفف من انتفاخات البطن.

غني بالألياف

يحتوي الموز على الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء وتُساعد الألياف على تليين البراز ومنع الإمساك، ما يُقلّل من الشعور بالانتفاخ.

مصدر سهل الهضم

الموز من الفواكه سهلة الهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين B6، وفيتامين C، والماغنيسيوم

تُساعد هذه العناصر الغذائية على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز وظائفه.

نصائح طبية لتناول الموز للتخلص من انتفاخات البطن

يُنصح بتناول الموز على معدة فارغة في الصباح الباكر.

يمكن تناوله مع كوب من الزبادي أو الحليب.

يُمكن أيضًا إضافته إلى سلطة الفواكه أو العصائر.

تجنب الإفراط في تناول الموز، حيث يمكن أن يُسبب الإمساك.

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