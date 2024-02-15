بسبب خطأ طبي.. حرمان 100 امرأة من الأمومة- ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة ماسأوية فقدت امرأة بريطانية بويضاتها وأجنتها في إحدى عيادات الخصوبة بلندن بعد حدوث خطأ في عملية التجميد.

كما فقدت أكثر من 100 امرأة بشكل مفجع فرصة أن يصبحن أمهات بسبب خطأ في عملية تجميد البويضات في مؤسسة غاي وسانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية في لندن.

وقالت إحدى النساء، دون الكشف عن هويتها: "أخبرني الطبيب أن البويضات التي قمت بتجميدها من غير المرجح أن تكون قابلة للحياة، بسبب عملية التجميد الخاطئة"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابعت: "من المؤلم أن يقال لهؤلاء النساء الفقيرات إنه لا يمكن استخدام بويضاتهن المجمدة".

ومن بين السيدات اللذين قاموا بتجميد بويضاتهم في هذه العيادة هم مريضات السرطان الذين اضطروا إلى إزالة أرحامهم جراحيًا، وقاموا بتجميد بويضاتهم مسبقا.

ويمكن أن يؤدي علاج بعض أنواع السرطان إلى إصابة النساء بالعقم، لذا يلجأن إلى تجميد بويضاتهن مسبقا.

وكانت المؤسسة حريصة على الكتمان، لذا لم يتم إبلاغ المرضى عن هذا الخطأ إلا الأسبوعين الماضيين.

وتم تجميد بويضات وأجنة النساء المصابات في العيادة بين شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2022.

وتشتهر مؤسسة غاي بأنها من أكثر العيادات تكلفة في بريطانيا حيث تتقاضى مئات وألاف الجنيهات الإسترلينية مقابل الحقن المجهري وتجميد البويضات وأطفال الأنابيب.

وتبلغ تكلفة تجميد الأجنة عن طريق التلقيح الاصطناعي بمبلغ 4750 جنيهًا إسترلينيًا ورسوم تخزين الحفظ بالتبريد السنوية البالغة 350 جنيهًا إسترلينيًا.

وأُرسلت المؤسسة رسالة إلى النساء، تخبرهم فيها بأن بويضاتهم وأجنتهم قد لا تنجو من عملية الذوبان بسبب خلل في تصنيع زجاجات المحلول المستخدم لتجميدها.

وتجري هيئة الإخصاب البشري والأجنة (HEFA) تحقيقا في الحادث.

اقرأ أيضًا:

مفاجآت ونجاحات تنتظر مواليد 3 أبراج في عيد الحب

عيد الحب عند الفراعنة.. أكل وورود وعبارات غزل وهدايا

واقعة غريبة.. امرأة تلد مرتين خلال 6 أشهر- كيف حدث ذلك؟

4 مشروبات تسبب فقر الدم.. تتناولها يوميا

ما تأثير تناول طبق من "كفتة الأرز" على الكوليسترول