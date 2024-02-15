أفضل زيت لتطويل الشعر.. وصفات طبيعية بسيطة واظبي عليها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أفضل زيت لتطويل الشعر أحد الأمور الشائعة التي تهم العديد من السيدات رغبة في العناية بالشعر والحفاظ عليه لامعًا وصحيًا لأطول وقت ممكن، خاصة عند الاستعداد للذهاب خارج المنزل في المناسبات المختلفة، وحمايته من التأثر بالعوامل الخارجية للجو كالتعرض للأتربة والملوثات الأخرى، فضلًا عن العمل على ترطيبه بشكل دائم، حتى لا يتعرض للجفاف والتساقط.

أفضل زيت لتطويل الشعر

وللتعرف على أفضل زيت لتطويل الشعر، يمكن التطرق لبعض الزيوت والوصفات الطبيعية التي يسهل استخدامها في المنزل، دون الحاجة لشراء مستحضرات تجميل باهظة الثمن، وذلك حسبما ذكر موقع «bebeautiful» العالمي.

وتضم قائمة أفضل زيت لتطويل الشعر، كلا من الزيوت والوصفات الآتية:

زيت الخروع أفضل الزيوت

يُعد زيت الخروع من أفضل الزيوت لنمو الشعر وتطويله، وذلك لغناه بعدد من العناصر المهمة وهي، البروتينات والمعادن وفيتامين «E»، حيث يعمل هذا الزيت على تنعيم الشعر وحبس الرطوبة، وهو ما يمنح خصلات شعرك لمعانًا واضحًا، كما تعد أفضل ميزة لزيت الخروع هي تحسينه للدورة الدموية، وهو أمر ضروري لنمو الشعر، كما أنه يعمل بشكل أفضل على فروة الرأس الجافة والمتقشرة.

وعلى الرغم من فعالية زيت الخروع القوية إلا أنه ذو قوام سميك للغاية ما يصعب غسله، لذا امزجيه مع زيت السمسم ثم استخدميه لتقليل تلك اللزوجة، فما عليك سوى تسخين الزيوت قبل وضعها على شعرك وفروة رأسك بانتظام.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو أحد الزيوت الفعالة أيضًا لتطويل الشعر، هذا لفضل خصائصه المضادة للميكروبات والمطهرة التي تمنع حدوث الجفاف والقشرة، حيث إنه يساعد فروة الرأس على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة ويحفز بصيلات الشعر النائمة، لذا يتم اعتباره الأفضل لنمو الشعر وسمكه.

ويتميز زيت شجرة الشاي بتركيزه القوي ورائحته الطيبة، كما أنه خالٍ من البارابين لذا يعد مثاليًا لعلاج هيشان الشعر أيضًا.

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زيت البصل في المنزل

على الرغم من نفور الكثيرين من زيت البصل لرائحته النفاذة، إلا أنه من الخيارات الجيدة التي تعزز الدورة الدموية بفروة الرأس، لأن الدورة الدموية مسؤولة عن تعزيز بصيلات الشعر النشطة التي تنمو شعرًا جديدًا وأكثر سمكًا، وبدلا من حصولك على زيت أو ما يعرف بماء البصل وتعرضك لرائحته النفاذة غير المرغوب بها، يمكنك استخدام بعض منتجات زيت البصل الممزوجة مع زيت الحبة السوداء وزيت جوز الهند، حيث يعملوا جميعًا على تعزيز نمو الشعر وإيقاف تساقطه وجعله أكثر صحة ونعومة.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على مجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية التي تخترق بصيلات الشعر بعمق وتغذي شعرك من الجذور، فضلا عن أنه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، وبخلاف تعزيزه نمو وتطويل الشعر، فإن زيت جوز الهند يحافظ أيضًا على شعرك ناعمًا ولامعًا ويحميه من أضرار التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

وتعد أفضل طريقة لاستخدام زيت جوز الهند استخدامه كما هو، أو يمكنك تسخينه بشكل خفيف قبل وضعه على فروة رأسك وشعرك، كما يمكن استخدامه أيضًا بخلطه مع أوراق الكاري وتسخينهم سويًا ومن ثم تركها تبرد بداخله قبل وضعهما على شعرك.

زيت الزيتون متعدد الاستخدامات

يعد زيت الزيتون أفضل زيت لتطويل الشهر، حيث إنه متعدد الاستخدامات، فهو يعتبر من أدوات التجميل للشعر والبشرة وكذلك مهارات المطبخ الأساسية، فهو يتمتع بغناه بمزيج من فيتامين «E» ومضادات الأكسدة وحمض الأوليك، كما أنه ينشط فروة الرأس ويغذي الجذور وينعم الشعر ويمنحه ملمسًا ناعمًا، وعند دمجه مع عصير الليمون، فإنه يحارب ظهور قشرة الرأس أيضًا.

وللتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدامه يمكنك تسخينه قليلا، ومن ثم وضعه على فروة رأسك، وفيما بعد لفيه بمنشفة دافئة لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل غسله.