تحمي من أمراض القلب والكوليسترول.. أكلة صحية بـ10 جنيهات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، ويبحثون دائما عن حلول طبيعية وفعالة دون تكلفة باهظة.

وتوجد العديد من الخضروات الصحية التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول وعلاج أمراض القلب، ولعل أبرزها الكوسة الذي لا يكلف أكثر من 10 جنيهات فقط لنصف كيلو، إذ يبلغ سعر الكيلو 20 جنيها حسب الأسواق.

تأثير تناول الكوسة على مستويات الكوليسترول

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تقلل من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ما يساعد على خفض مستوياته في الدم، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

تأثير تناول الكوسة على أمراض القلب

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى أنها غنية أيضا بالبوتاسيوم، الذي يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للنوبات القلبية، وفشل القلب، وأمراض الشرايين الطرفية، والسكتة الدماغية.

فوائد أخرى للكوسة

تسهيل الهضم

يساعد استهلاكها في تعزيز عملية الهضم، وذلك لاحتوائها على الماء والألياف الغذائية

خفض مستويات السكر

الكوسة منخفضة في الكربوهيدرات، لذا يساهم تناولها في خفض مستويات السكر في الدم، وتقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني.

تحسين صحة العين

نظرا لأنها غنية بنسبة عالية من فيتامين سي، وهو أيضا مضاد للأكسدة، ما يقلل من خطر الإصابة بمشكلات في العين، مثل الضمور البقعي، وإعتام عدسة العين.

الوقاية من السرطان

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة و الوقاية من السرطان، كما أنها غنية بفيتامين سي الضروري لتقوية جهاز المناعة.

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