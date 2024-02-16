وظيفة بمرتب خيالي.. هل أنت خبير حمامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

كشفت شركة بريطانية عن وظيفة تناسب أحلام العديد من الشباب، لأنها لا تعتمد على بذل مجهود كبير، فهي عبارة عن استحمام لتجربة جودة الحمامات التي تصنعها الشركة، وفقًا لما ذكرته صحيفة dailystar البريطانية.

وتعمل شركة Bathroom Deal البريطانية، على صنع حمامات صديقة للبيئة، وتوفر الراحة التامة للزبائن، لذا يبحثون عن شخص مناسب لتجربة جودة هذه الحمامات، وغالبًا يعتمد الأمر على قضاء الموظف فترة زمنية طويلة داخل أحواض استحمام مختلفة، وتقييم كلٍ منهما.

شروط القبول في الوظيفة وعدد ساعات العمل

ووفقًا للتقييم الذي يقدمه الشخص يتم بيعها عبر الإنترنت، ويلتزم الموظف بما يتراوح من ساعة إلى 4 ساعات أسبوعيًا لهذا العمل، ويصل المقابل المادي إلى 30 دولار في الساعة، أي نحو 505 دولارات شهريًا، أي ما يعادل 15 ألفا و603 جنيهات مصرية، ومن شروط القبول في هذا العمل، أن لا يكون الموظف أقل من 18 عامًا.

ومن جهته، ذكر وارن كينلوخ، خبير الحمامات في الشركة: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بمنتجات حمام وتدفئة عالية الجودة بأسعار معقولة، لذا فإن إضافة موظف لاختبار ضمان جودة حوض الاستحمام سيسمح لنا بأن نكون أكثر ثقة في مستويات الراحة التي نوفرها لعملائنا".

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