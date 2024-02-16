الامارات | «أجمل شتاء في العالم».. مغامرات بحرية وأجواء ساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرز الرياضات البحرية، خلال موسم الشتاء المعتدل في دولة الإمارات، واحدة من أفضل أنواع الرياضات التي تستقطب الزوّار المحليين والسياح من خارج الدولة، للاستمتاع بجمال شواطئ الإمارات الممتدة، والشمس الدافئة والأجواء الساحرة، إذ تتيح هذه الشواطئ والوجهات البحرية ممارسة الغوص وركوب الأمواج وسباقات السفن الشراعية ورياضة التجديف بقوارب «الكاياك»، وغيرها من الرياضات البحرية.

وحرصت النسخة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم» على تقديم خارطة بأبرز الشواطئ في الدولة والأنشطة الشاطئية فيها، ومنها: شواطئ الكورنيش والبطين والسعديات والحديريات في أبوظبي، و«كايت بيتش دبي» وشاطئ الممزر وشاطئ الصفوح والتزلج الهوائي على الماء في دبي، إضافة إلى شاطئ عجمان، وشاطئ دبا الفجيرة، وشواطئ خورفكان والخان والحيرة في الشارقة، و«بنان بيتش» في رأس الخيمة، وشاطئ لومي وشاطئ وممشى البيت متوحّد في أم القيوين.

وتحظى رياضة التجديف بقوارب «الكاياك» بإقبال لافت في دولة الإمارات، كونها تجمع بين النشاط والاسترخاء والتأمل، بحيث تُعدّ الجولة على قوارب «الكاياك» واحدة من التجارب التي لا تُنسى.

وتتميز هذه الرياضة بإمكانية ممارستها على البحيرات الهادئة، وهو ما تحققه العديد من الوجهات التي تجمع بين البحيرات الهادئة المناسبة لهذا النوع من الرياضة، وكذلك إتاحة الفرصة لعشاق الطبيعة في تأمل روعة الجبال وغابات القرم.