مسكن غير متوقع للصداع ..والنتيجة مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، وهو يُؤثّر على جميع الأعمار، فهناك العديد من الطرق لعلاج الصداع، بعضها تقليدي وبعضها غير تقليدي.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة فيستي. رو، يقول الدكتور ردا على سؤال حول فعالية زيت القرنفل في مكافحة الصداع: "نعم، صحيح عند وضع زيت القرنفل، على الجلد، يمكن أن يساعد فعلا في التغلب على بعض أنواع الصداع".

ووفقا له، يساعد وضع زيت القرنفل على الجلد، على تدفئة المكان ويحفز تدفق الدم، ما قد يخفف من الصداع.

وبالإضافة إلى ذلك لزيت القرنفل خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات.

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