قد يصل للعمى.. مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة خلال الطقس المتقلب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اعتاد كثيرون ممن يعانون من ضعف النظر، على ارتداء العدسات اللاصقة بدلًا من النظارات الطبية، كما تحب بعض السيدات ارتداء العدسات الملونة للتجميل، إلا أن هناك تحذيرات من قبل الأطباء لتجنب ارتداء العدسات اللاصقة في ضوء التقلبات الجوية والعواصف التي يشهدها الطقس خلال الأيام الحالية، نظرا لمخاطرها العديدة التي قد تصل إلى العمى.

مخاطر ارتداء العدسات مع التقلبات الجوية

تتأثر قرنية العين بعديد من الأسباب، بحسب ما أوضحه الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ أمراض العيون بكلية الطب جامعة القاهرة، في تصريحات تليفزيونية، منها ارتداء العدسات اللاصقة، خاصة عند حدوث العواصف والتقلبات الجوية، كما تؤثر منتجات تجميل العين، ونظافة اليد على صحة العين، لأن سطح الجلد يحوي كثير من الميكروبات التي تؤثر بالسلب على العين.

وأضاف سعد، أن ارتداء العدسات اللاصقة مع حدوث تقلبات الطقس قد تؤدي إلى الاحمرار الشديد والزغللة، مع حدوث الإفرازات، ومن ثم يتطور الأمر إلى المعاناة من التهاب صديدي وقرحة تتشعب وتخترق سمك القرنية مؤدية إلى حدوث خراج ينتهي بفقدان العين والقدرة على الإبصار: «إذا عانى المريض من احمرار بالعين ينبغي عليه الذهاب للطبيب فورًا، قبل أن يتطور الأمر».

تجنب فرك العين

ونصح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، في تصريح لـ«الوطن»، بتجنب ارتداء العدسات اللاصقة تمامًا خلال الطقس المتقلب، مع الحرص على ارتداء نظارات الحماية، وتجنب فرك العين باليد في حالة وجود أتربة، وارتداء الكمامة خلال العواصف الترابية.