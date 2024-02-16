مفاجآت بالجملة.. لن تتخيل ما يفعله تناول الفول بالعكاوي بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الفول أحد أشهر الأكلات والأطباق المفضلة في الصباح، ومؤخرا ظهرت بعض "التقاليع" والإضافات الغريبة مع طبق الفول، ومن بينها الفول بالعكاوي، وهو الطبق الذي أثار الحيرة والتساؤلات حول قيمته الغذائية وهل له أضرار على صحة الجسم.

استشاري التغذية العلاجية، حازم علي، يقول إنه على عكس المتوقع فتناول الفول بالعكاوي صباحا ليس له الأضرار التي يتخيلها البعض.

فوائد تناول الفول بالعكاوي صباحا

وأضاف لـ"الخليج 365" أن الفول بالعكاوي صباحا له العديد من الفوائد على الجسم، مثل:

تحسين الهضم

يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف، التي تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

يُساعد الفول على تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

زيادة الطاقة

يحتوي الفول على نسبة عالية من البروتين، الذي يُساعد على بناء العضلات وزيادة الطاقة.

يُعدّ الفول مصدرًا غنيًا بالحديد، الذي يُساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي الفول على فيتامين C، الذي يُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

يحتوي الفول على مضادات الأكسدة، التي تُساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

خفض ضغط الدم والكوليسترول

يحتوي الفول على البوتاسيوم، الذي يُساعد على خفض ضغط الدم.

يُساعد الفول على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

تحسين صحة القلب

يُساعد الفول على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُساعد الفول على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تحسين صحة الدماغ

يحتوي الفول على فيتامين B6، الذي يُساعد على تحسين صحة الدماغ.

يُساعد الفول على تحسين الذاكرة والتركيز.

فوائد الفول بالعكاوي للشعر والبشرة

تحسين صحة البشرة والشعر

يحتوي الفول على فيتامين E، الذي يُساعد على تحسين صحة البشرة والشعر.

يُساعد الفول على منع تساقط الشعر.

تحسين المزاج

يحتوي الفول على حمض الفوليك، الذي يُساعد على تحسين المزاج.

يُساعد الفول على تقليل أعراض القلق والاكتئاب.

الشعور بالشبع

يُعدّ الفول من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

يُساعد الفول على التحكم في الوزن.

مصدر غني بالبروتين النباتي

يُعدّ الفول مصدرًا غنيًا بالبروتين النباتي، وهو مناسب للنباتيين.

يُساعد الفول على تلبية احتياجات الجسم من البروتين.

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