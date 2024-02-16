أكلة شعبية يومية خطر على صحتك.. ترفع الكوليسترول والسكر معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الباذنجان المقلي والفلفل من العادات الغذائية الشعبية التي يحرص على تناولها الكثيرون، ويجهلون أن لذلك تأثير على صحتهم.



الدكتور حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، قال إن قلي الباذنجان والفلفل من أكثر العادات السيئة، حيث يزيد من امتصاص الزيوت والدهون ما يؤدي إلى زيادة في مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدًا الضار، كما أن عملية القلي تفقد الباذنجان والفلفل العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول والحفاظ على الصحة العامة.



أضرار قلي الباذنجان والفلفل



وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الباذنجان غني بالألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على خفض مستويات السكر بالدم، ولكن قليه يفقده الألياف ويرفع مؤشر امتصاص السكر في الدم مما يؤثر سلبا على مرضى السكري، ويحدث خلل في مستوياته.

الطريقة الصحية لتناول الباذنجان والفلفل



ونصح علي بأن الطريقة الصحيحة لتناول الباذنجان والفلفل والاستفادة من القيمة الغذائية وتأثيراته الإيجابية على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، من خلال شويها أو سلقها في ماء، مع إضافة أطعمة غنية بالألياف مثل الخيار والخس، التي تساعد في السيطرة على مستويات السكر والكوليسترول معًا.

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