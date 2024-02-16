5 علامات تكشف فساد الدجاج.. ارميها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي



الدجاج من الأطعمة الغذائية المفيدة، ومع ذلك يمكن أن يفسد ويؤثر ذلك على مذاقه وملمسه، وفي بعض الحالات قد يجعلك مريضا.



ولهذا السبب من المهم معرفة كيفية معرفة ما إذا كان الدجاج فسد أم لا، ولحسن الحظ يمكن لربة المنزل البحث عن علامات معينة للتأكد من أنك تتناول دجاجا آمنا للاستهلاك، وفق ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.



المظهر واللون



يجب أن يكون الدجاج النيء لونه ورديا فاتحا مع قطع دهنية بيضاء، لكن إذا كان اللحم رمادي أو أخضر أو الدهن أصفر اللون فهذا علامة على الفساد ويجب عليك التخلص من الدجاج فورا.



نمو العفن



إذا لاحظت أي علامات واضحة للفساد، مثل نمو العفن، يجب التخلص من الدجاج، وتجنب إزالة الجزء الصغير الخاص بالعفن، ولكن من الأفضل التخلص من الدجاجة بأكملها.



الرائحة



من العلامات الواضحة على الدجاج الفاسد وجود رائحة كريهة، لذا إذا انبعثت منه رائحة حامضة أو كبريتية مشابهة للبيض الفاسد، فتخلص منه فورا.



النسيج



يتمتع الدجاج النيء الطازج بملمس لامع وناعم إلى حد ما، لكن إذا كانت يديك تحتوي على بقايا لزجة بعد لمس الدجاج النيء، فهذه علامة على أنها فاسدة.



تاريخ الشراء وانتهاء الصلاحية



إلى جانب علامات الفساد الواضحة، من المهم أيضا النظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية قبل شراء الدجاج.

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