5 علامات بقدمك تنذرك بأمراض خطيرة.. منها تليف الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:



الاطراف من أكثر المناطق التي تعطي تحذيرات لوجود مشكلة صحية خطيرة، وتحديدًا القدمين.

هناك 5 علامات أساسية تُظهرها قدميك، والتي قد تكون ناقوس خطر لأمراض خطيرة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd.

برودة القدمين



عادة ما يعاني الأشخاص من برودة القدمين نتيجة ضعف تدفق الدم، وهي مشكلة في الدورة الدموية ترتبط أحيانًا بالتدخين أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب بشكل عام، كما يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري إلى الشعور بالبرد في قدميك، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى قصور الغدة الدرقية وفقر الدم، لذا سرعة التوجه إلى الطبيب من الأولوية.

آلام القدمين



يعتقد الكثير أن آلام القدمين قد تكون ناتجة عن ارتداء الأحذية لوقت طويل، ولكنها يمكن أن تكون علامة الإصابة بضعف العظام وهشاشة العظام، أو التعرض لإجهاد بدني قوي مثل ممارسة التماريين المكثفة.



جر القدم



التغير في طريقة المشي من العلامات التي يجب مراقبتها جيدًا، مثل جر القدم بشكل طفيف عند المشي، قد ينذر إلى الإصابة بفقدان الاحساس الطبيعي في قدميك، وغالبًا ما ينتج عن تلف الأعصاب الطرفية، ويرتبط بنسبة تصل إلى 30% بمرض السكري، كما يمكن أن يكون تلف الأعصاب أيضًا بسبب العدوى أونقص الفيتامينات، مع العلم أنها قد تنذر بمشكلات أكثر خطور في الدماغ أو الحبل الشوكي أو العضلات.



تورم القدمين



يمكن أن يحدث تورم القدمين نتيجة الإصابة بضعف في الدورة الدموية، أو حدوث مشكلة في الجهاز اللمفاوي، أو نتيجة الإصابة بجلطة دموية، أو حدوث تليف في الكبد، أو الإصابة باضطراب الكلى، أو حدوث خلل في الغدة الدرقية، لذا يكون من الضروري التواصل مع الطبيب المختص سريعًا.



حرق القدمين



الشعور بحرقان في القدمين من العلامات التي تكشف الإصابة بمرض السكر وغالبًا ما ينتج عن تلف الأعصاب الطرفية، كما ينذر أيضًا نتيجة نقص فيتامين ب، أو الإصابة بمرض الكلى المزمن، أو ضعف الدورة الدموية في الساقين والقدمين المعروف باسم( مرض الشرايين الطرفية )، أو قصور الغدة الدرقية.

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