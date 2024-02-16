ضع فص ثوم في المرحاض قبل النوم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي



يُعرف الثوم بفوائده الصحية المتعددة، لكن هل تعلم أنه يُمكن أن يُصبح منظف ومُعقم طبيعي اقتصادي وصديق للبيئة؟

خصائص مضادة للميكروبات:



الثوم غني بمضاد حيوي طبيعي يُعرف باسم "الأليسين"، والذي يتميز بخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مُنظفًا فعالًا للمرحاض، وذلك بحسب موقع bright side.



فوائد استخدام الثوم لتنظيف المرحاض:



1- يقلل من تراكم البكتيريا والفطريات المسببة للروائح الكريهة.



2- يزيل الروائح الكريهة ويُعطر المرحاض برائحة طبيعية.



3- يُنظف ويُعقم المرحاض بشكل طبيعي دون الحاجة للمنظفات الكيميائية.



4- يُساهم في حماية البيئة من مخاطر المنظفات الكيميائية.



طريقة الاستخدام:

اولًا: سحق فص ثوم واحد أو أكثر.

ثانيًا: وضع الثوم المُسحق في وعاء المرحاض قبل النوم.

ثالثًا: في صباح اليوم التالي، اغسل المرحاض كالمعتاد.

يُمكن استخدام هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحفاظ على أفضل النتائج.

ولتعزيز خصائص التطهير، قم بإضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

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