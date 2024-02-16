فيديو| رواد فضاء يثيرون الجدل بطهي البيتزا في الفضاء.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله



انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف وزملاءه في محطة الفضاء الدولية وهم يجرون تجربة فريدة من نوعها:

طهي البيتزا في الفضاء



يُظهر الفيديو رواد الفضاء وهم يواجهون تحديات بيئة الفضاء غير التقليدية أثناء تحضيرهم للبيتزا، بدءًا من فرد العجينة إلى توزيع المكونات، وصولًا إلى "خبزها" بطريقة مبتكرة تعكس انعدام الجاذبية.



وبعد طهيها، حاول رواد الفضاء تناول البيتزا، مما أثار تفاعلًا واسعًا على الإنترنت، حيث حقق الفيديو ملايين المشاهدات في غضون ساعات قليلة، وبحسب موقع space flight.



وتباينت ردود أفعال المشاهدين حول التجربة، إذ أشاد البعض بذكاء رواد الفضاء وإبداعهم في إيجاد طريقة لطهي البيتزا في بيئة صعبة مثل محطة الفضاء الدولية، بينما عبّر آخرون عن سخرية من طريقة تناولهم للبيتزا في ظل غياب الجاذبية.

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