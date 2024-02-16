بلع البلغم.. 4 مخاطر صحية خطيرة يجب الحذر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله



البلغم هو مادة مخاطية تفرز من الجهاز التنفسي للوقاية من العدوى وإزالة الغبار والمواد المهيجة من الرئتين، وعادة يتم طرد البلغم عن طريق السعال.



ولكن ماذا لو تم بلغ البلغم بدلا من طرده؟ وهذا ما يوضحه لنا الدكتور إبراهيم سعيد جمعة استشاري الباطنة والجهاز الهضمي وسوء التغذية.



ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، إن البلغم ضار جدا على الجهاز الهضمي عند بلعه، بدلا من طرده، يمكن أن يسبب مشكلات في الدم، والتهاب الرئة، لذا؛ ينصح بتجنب البلع.



وأشار إلى أن البلغم يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي عند بلعه نتيجة انتقال البكتريا والفيروسات من الجهاز التنفسي إلى الهضمي، ما قد يصيب المعدة والأمعاء بالالتهابات.



كما يمكن أن يلوث الدم، نتيجة انتقال البكتريا الضارة في مجرى الدم، ويعتبر هذا من الحالات الطارئة التي تتسبب في تهديد الحياة والدخول للطوارئ على الفور.



وأضاف أن بلع البلغم يسبب تراكما في الرئتين مما يعيق عملية التنفس ويسبب تهيج والتهابات الرئتين.



وأيضا يسبب بلع البلغم التهابات الجيوب الأنفية وضيق التنفس، والسعال الشديد، والتهاب اللوزتين.



وقدم عدة نصائح لتجنب بلغ البلغم:



التخلص من البلغم عن طريق البصق.

استخدام بخاخات الأنف، والمحلول الملحي، لتخفيف البلغم.

شرب الكثير من السوائل لتخفيف البلغم.

استخدام أدوية مذيبة للبلغم.

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