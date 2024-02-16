طبيب يوضح 5 فوائد مذهلة للعناق.. "علاج نفسي ببلاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله



بين أحضان من نحب، نجد ملاذا دافئا، وننسى هموم الحياة وضغوطاتها، فالعناق لغة جسدية تعبر عن المشاعر وتعزز العلاقات، بل إن له فوائد صحية ونفسي عظيمة.



وفي التقرير التالي نوضح فوائد العناق الجسدية والنفسية، وأنواعه ومعانيه الخاصة، وفقا لما ذكرته الدكتورة إيمان عبد الله استشاري العلاقات الأسرية والنفسية.



وقالت إيمان عبد الله استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، إن العناق مهم جدا في العلاج النفسي، وفي أغلب الحالات نطلب من المريض أن يطلب من أقرب الناس أن يعانقهم ويعانقونه، ومن أجمل المشاعر "الاحتضان"، في السراء والضراء، لأنه صورة من صور المشاعر الجميلة والإنسانية.



وإشارات إلى أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون أن العناق نوع من أنواع العلاج النفسي، لأنه يعطي للإنسان نوعا من أنواع الطمأنينة النفسية، وخصوصا أنه يقرب المسافات بين الأشخاص وبعضهم البعض.

أنواع العناق ودلالاته



وأضافت أن العناق له أنواع مثل العناق من الوسط والرقبة، وهذا يدل على الطمأنينة، ويكون ذلك بين الزوجين.



وهناك عناق آخر من الظهر مثل الطبطبة، وهو بين الأهل والأحباب والأصدقاء، ويكون في السراء والضراء.



وأيضا هناك عناق آخر من الخلف ويكون بين الأزواج ويكون رومانسيا، ودلالاته تعني تخطي الصعاب، ويكون أكثر من الرجل، لكي تشعر المرأة بالأمان.



وهناك نوع آخر يسمى "جسر" وهو نوع من الرسائل غير المباشر، ويكون جسر مسافة دون لمس.



الحضن المألوف



وهو أكثر أنواع العناق شيوعا، أي الحضن الطويل، يدل على الحب والفرح، والمواساة في المواقف الصعبة.



عناق بيد أحده



وهناك عناق بيد واحدة يدل على المسؤولية والأمان والحماية، ويكون بين الأب وأولاده، والصديق وصديقه.



عناق بالنظرة



وهناك عناق بالنظرة يدل على وجود علاقة مستقبلية ومن القلب للقلب.



واستكملت، العناق مهم جدا يفرز هرمون السعادة، وبالتالي يكون الجسم قادرا على استعادة أمور حياته، وبالتالي يسبب الشعور بالهدوء والراحة النفسية.



واختتمت: العناق يساعد على النوم، وارتخاء الأعصاب، والعضلات، لافتة أن هناك الكثير من الدراسات التي أثبت أن الحضن شيء مهم يسبب السعادة، لافتة أن الإنسان يحتاج إلى 24 حضنا في اليوم، وخصوصا في علم العلاقات الزوجية، الزوجين يحتاجون ما لا يقل عن 4 أحضان في اليوم، يعنون البقاء، و 8 أحضان للصيانة، 12 لنمو العلاقة، الحضن شيء مهم، لتعزيز الروابط.

الشعور بالعطش المستمر يكشف إصابتك بـ 5 أمراض خطيرة

سر برودة شهر فبراير عن يناير.. خبير أرصاد يوضح السبب

فيل يثور ويدهس المارة في الشارع.. لن تتخيل الكارثة (فيديو)

مواليد هذه الأبراج صداقتهم مش هتريحك.. اعرفهم وعلم عليهم

مفاجآت بالجملة.. لن تتخيل ما يفعله تناول الفول بالعكاوي بجسمك