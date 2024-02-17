بـ 11 دولار.. آيس كريم على شكل باقات ورود صالحة للأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:



إذا كنت تبحث عن تجربة فاتنة للحواس، فما عليك سوى زيارة THISIS)SHIZEN) في كيوتو، اليابان، هذا المقهى الفريد من نوعه يقدم آيس كريم على شكل باقات ورود، مما يخلق تجربة جمالية مميزة.



زهور صالحة للأكل



يتميز THISIS)SHIZEN) بديكوره ذا الطابع النباتي، ويقدم باقات من الآيس كريم المصنوعة بدقة تشبه إلى حد كبير باقات الزهور الحقيقية.



وبحسب موقع central odditty، تتكون هذه الزهور من "أنكو" وهي عجينة فاصوليا حمراء حلوة مع نكهات مختلفة، يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان والنكهات لإنشاء باقة فريدة تناسب ذوقهم.



فنانون الآيس كريم



يتم صنع كل باقة من باقات الآيس كريم يدويًا من قبل فنانين ماهرين، مما يجعلها عملًا فنيًا فريدًا من نوعه.

تأتي الباقات بأحجام مختلفة، تبدأ من باقة صغيرة بحجم الفرد إلى باقات أكبر مناسبة للمشاركة.



تجربة مميزة على منصات التواصل الاجتماعي



اكتسب THISIS)SHIZEN) شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram وTikTok، وينشر عشاق الآيس كريم صورًا ومقاطع فيديو لباقاتهم الرائعة.



السعر مقابل التجربة المميزة



تبلغ تكلفة باقة الآيس كريم 1650 ينًا يابانيًا (حوالي 11 دولارًا أمريكيًا).

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