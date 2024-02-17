احذر وضع هذه الأطعمة في الثلاجة.. تصيبك بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - يحرص العديد على تخزين الأطعمة ووضعها في الثلاجة، لتوفير الوقت والأموال ولتسهيل عملية الطهي على أنفسهم، ويجهلون أن هناك بعض الأطعمة عند تبريدها تتحول إلى سامة، وذلك ما حذر منه الخبراء، وفقًا لما ذكره موقع express البريطاني.



ذكرت الدكتورة ديمبل جانغدا، المتخصصة في صحة الأمعاء، لمتابعيها على إنستغرام، عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تصبح سامة عند تبريدها.

الثوم



وفقاً للدكتورة جانغدا، فإن الثوم يمكن أن يلتقط العفن بسرعة كبيرة إذا تم وضعه في الثلاجة، وهذا يمكن أن يؤدي بدوره إلى أمراض خطيرة أهمها السرطان. وتنصح الدكتورة جانغدا، بشراء الثوم الطازج بقشره، وعدم تقشيره إلا عند طهيه، والاحتفاظ به دائماً خارج الثلاجة.



كما حذر خبراء من جامعة كورنيل الأمريكية، من تخزين الثوم الطازج في الثلاجة، لأن بصيلات الثوم منخفضة الحموضة مما يجعلها عرضة لبكتيريا “كلوستريديوم بوتولينيوم”، والمعروفة بالتسبب بالتسمم الغذائي.

البصل



تحذر الدكتورة جانغدا من وضع البصل في الثلاجة بعد تقشيره أو تقطيعه، لأن تبريد البصل يؤدي إلى تحول النشاء الموجود فيه إلى سكر، وهذا بدوره يؤدي إلى التقاطه للعفن.

الزنجبيل

مثله مثل الثوم والبصل، يصبح الزنجبيل أكثر عرضة للعفن عند تبريده، مما قد يؤدي إلى الإصابة بفشل الكلى والكبد.

الأرز



أشارت الدكتورة جانغدا إلى أن وضع الأرز المطبوخ في الثلاجة، يؤدي أيضاً إلى التقاطه للعفن بعد 24 ساعة فقط من تبريده. كما يحذر الخبراء من أن الأرز غير المطبوخ يمكن أن يحتوي على جراثيم “باسيلوس سيريوس”، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، ويمكن أن تبقى على قيد الحياة بعد طهي الأرز.

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