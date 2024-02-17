أداة تكشف إصابتك بمتلازمة الإرهاق.. احذر

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن باحثون من تطوير أداة جديدة في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، تحدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالإرهاق قبل أن تتفاقم الحالة، ويفقد الدماغ والجسم القدرة على إتمام مهامة بشكل طبيعي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع studyfinds.



وتم اختبار هذه الأداة، المعروفة باسم أداة تقييم الإرهاق (BAT)، وهي عبارة عن مجموعة من الاستبيانات، في دراسة شملت 500 عامل نرويجي، وقدمت نتائج واعدة لفعاليتها في الكشف عن العلامات المبكرة للحالة، بحسب موقع الجامعة النروجية، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وتركز أفضل التقنيات المتاحة على 4 مجموعات رئيسية من عوامل الخطر: الإرهاق، والابتعاد العقلي، والضعف الإدراكي، والضعف العاطفي.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد معيار دولي لتقييم الإرهاق، مما يجعل تطوير أفضل التقنيات المتاحة خطوة مهمة إلى الأمام، لتفادي تأثيراته السلبية على العمل وعلى الحياة الشخصية.

ومن أهم العلامات التي تشير إلى تعرض الشخص لخطر الإرهاق، والاحتراق، وجود متطلبات وضغوط في العمل تبدو مستعصية على الحل، إلى جانب مجموعة من الأعراض خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتضمن هذه الأعراض: الشعور بالإرهاق الذهني في العمل. وتراجع الشعور بالحماس. وصعوبة التركيز أثناء العمل. والمبالغة في رد الفعل في العمل دون قصد.

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