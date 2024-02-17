جديد العلماء.. طعام هجين من خلايا البقر والأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح علماء من كوريا، من صُنع نوع جديد من الأرز المزروع في المعمل، ويعد غني بالبروتين الحيواني، لأنه هجين من خلايا البقر والأرز، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة theguardian.

وأجرى العلماء من كوريا الجنوبية تجربة غير مسبوقة لإنتاج طعام هجين مكون من الأرز وخلايا لحوم البقر، حيث قاموا بغرس الأرز في الخلايا الدهنية للبقر، قبل أن يتركوه لينمو في بيئة معملية خاضعة للرقابة. وبعد قرابة 10 أيام، نضجت الحبوب التي احتوت على الدهون واللحوم، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وقال رئيس المشروع البروفيسور جينكي هونغ من جامعة يونسي في كوريا الجنوبية، إن الأرز الوردي الهجين سيحتفظ بمظهره التقليدي عند طهيه، ولكنه سيحتوي على مزيج فريد من الروائح والنكهات، بما في ذلك نكهة اللحوم.

وأضاف: “على الرغم من أنه لا يحاكي طعم لحم البقر تماماً، إلا أنه يقدم تجربة نكهة مميزة وجديدة”

من جهتها، عبرت الباحثة في النظم الغذائية المستدامة في جامعة هلسنكي، البروفيسورة نانا توميستو، عن عدم اقتناعها التام بالمنتج قائلة: "لا يزال المنتج مجرد أرز، ويمكن استخدامه محل الأرز أو مصادر الكربوهيدرات الأخرى في الوجبة، ولكي يصبح بديلاً عن اللحوم، يجب أن تكون نسبة البروتين فيه أعلى".

لكن رأي البروفيسورة نانا، لم يمنع أستاذ التنمية الريفية والإقليمية في جامعة إيست أنجليا، نيل وارد، من التعبير عن حماسه بشأن التأثير المحتمل للمشروع.



وقال لصحيفة الغارديان، إن الحصول على المغذيات الحيوانية في أطباق ذات انبعاثات غازات دفيئة أقل بثماني مرات وبسدس تكلفة اللحوم يبدو أمراً رائعاً. وأكد على أن هذا التوجه يبشر بالخير لتطوير أنظمة غذائية أكثر صحة وصديقة للمناخ في المستقبل.



ويأمل العلماء أن يتم استخدام هذا النوع الجديد من البروتين كمصدر للتغذية بأسعار معقولة، ولا سيما مع تزايد تكلفة لحوم البقر التقليدية.



ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن رئيس المشروع، هونغ قوله، إنه من الممكن أيضاً إنتاج الإصدارات المستقبلية من الأرز باستخدام أنواع أخرى أرخص من بروتين اللحوم والأسماك.

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