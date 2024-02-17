امرأة تعود إلى الحياة قبل لحظات من دفنها- ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة فريدة، عادت امرأة إلى الحياة مرة أخرى أثناء تشييع جثمانها إلى مقابر العائلة.

أصيبت بوجي أما، البالغة من العمر 52 سنة، من بيرهامبور، الهند، بإصابات بالغة إثر نشوب حريق في منزلها، وفقا لموقع "ndtv".

ونُقلت إلى المستشفى مصابة بحروق غطت نصف جسدها، ولكن بعد عدة أيام أخبرهم الأطباء بضرورة نقلها إلى مستشفى آخر، لكن بسبب ارتفاع التكاليف، نقلها زوجها إلى المنزل وساءت حالتها الصحية ومن ثم فارقت الحياة.

وقال زوجها سيبارام بالو: "لم تكن تفتح عينيها وبدا أنها لا تتنفس، اعتقدنا أنها توفيت ثم أبلغنا أفراد العائلة".

وتابع: "نُقلت الجثة إلى محرقة الجثث في بيجيبور استعدادا لمراسم الدفن وبدء الجنازة، دون استشارة طبيب أو الحصول على شهادة وفاة في سيارة تابعة لمؤسسة بيرهامبور".

وقالت أحد جيرانها وتُدعي "كيه شيرانجيبي"، الذي رافقت أفراد الأسرة إلى مكان دفنها: "قبل لحظات من دفنها، استيقظت بوجي وفتحت عيناها فجأة، أُصيبت العائلة بصدمة شديدة في البداية، ولكن عندما تحدثنا معها استجابت، وشعرنا بالفرح جميعا، إنها معجزة".

اقرأ أيضا:

الشعور بالعطش المستمر يكشف إصابتك بـ 5 أمراض خطيرة

سر برودة شهر فبراير عن يناير.. خبير أرصاد يوضح السبب

طعام رخيص الثمن يمنع الالتهابات وارتفاع ضغط الدم.. لن تتوقعه

امرأة تسرق سيارة شرطة.. والمطاردة تنتهي بكارثة

بسبب خطأ طبي.. حرمان 100 امرأة من الأمومة- ماذا حدث؟