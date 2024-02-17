حسام موافي يحذر من أعراض تكشف الإصابة بالفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى هي عضو حيوي في الجسم، تساعد في تصفية الفضلات والسموم من الدم، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم.

عندما تفشل الكلى في أداء وظائفها بشكل صحيح، يصبح ذلك خطرا على صحة الإنسان، ويُطلق على هذه الحالة اسم "الفشل الكلوي".

تأثير انخفاض ضغط الدم على صحة الكلى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من أن انخفاض ضغط الدم لفترة طويلة يؤدي إلى توقف عمل الكلى، وذلك لأن الكلى تعتمد على ضغط الدم لتوصيل الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجتها.

أعراض الفشل الكلوي الحاد

وقال موافي خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "إن الكلى تعمل يوميا على فلترة نحو 180 لتر من الدماء، لذا انخفاض الضغط، وثبوته عند نسبة معينة، ينذر بإصابتك بالفشل الكلوي الحاد".

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، المصاب بمرض الفشل الكلوي الحاد يكون كمية البول لديه أقل من 400 سم خلال الـ24 ساعة.

أعراض الفشل الكلوي المزمن

ولفت إلى أن الفشل الكلوي المزمن لا تظهر أعراضه بصورة واضحة في البداية، لذا يجب على المصاب إجراء التحاليل الطبية بصفة مستمرة لتشخيص المرض.

وتابع: "زيادة كمية التبول من علامات الفشل الكلوي المزمن، لأن الجسم الطبيعي لا يخزن مياه، بالإضافة إلى الحكة والنهجان".

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