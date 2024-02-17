اصنعي فانوس رمضان لأولادك في 3 خطوات فقط.. بأقل التكاليف

القاهرة - سمر حسين - ماما

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، إذ يستعد ملايين المسلمين حول العالم لاستقبال الشهر الفضيل، وعادًة ما تهتم ربات المنازل بتخزين الأكلات، وتزيين المنازل قبل رمضان، للتفرغ للعبادة خلال الأيام المباركة.

اصنعي فانوس رمضان لأولادك بأقل تكلفة

وتعد صناعة الفوانيس في المنزل، لتوفير التكاليف المادية، أكثر ما يهم الأمهات وربات المنازل، التي تحاول صنع وتصميم فانوس رمضاني مختلف، يدخل السرور على نفوس أطفالهن، بل يشاركون في صناعته بأقل التكاليف الممكنة.

طريقة صنع فانوس رمضان بالورق في 3 خطوات فقط

ويرصد «هُن» لكِ، في السطور التالية، طريقة صنع فانوس رمضان بالورق في 3 خطوات فقط، وذلك وفقًا لموقع «pinterest»، بخطوات سهلة وبسيطة فيما يلي:

الأدوات المستخدمة لصنع فانوس رمضان بالورق في المنزل

- مقص ورق.

- مسطرة.

- لاصق.

- ورق كتب.

طريقة صنع فانوس رمضان بالورق في المنزل

- في البداية احضري أوراق الكتب، وقومي بطي الورقة واحدة تلو الأخرى ولكن التساوي، ثم امسكي المسطرة وقومي بعمل خطوط طولية مع ترك مسافة متساوية بين كل خط والآخر.

- لفي الورقة حتى تصبح على شكل الأسطوانة، وألصقي طرفي الورق من أعلى وأسفل لتتأكدي إنهم تماسكا معًا، مع قص قطعة من الورق بشكل طولي، ووضعها أعلى الفانوس لعمل يد لحمله.

- زيني الفانوس، باستخدام لصق بعض الأوراق المقصوصة، ولصق أوراق بأشكال هلال ونجوم من الورق وتلوينها.

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

- مقص.

- مادة لاصقة.

- قلم رصاص.

- ألوان.

- ورق كرتون مقوى.

طريقة صنع فانوس رمضان بورق الكارتون

- ارسمي شكل الفوانيس على ورق الكرتون المقوى، ثم قصي الفوانيس المرسومة على الورق المقوى.

- لوني الفوانيس بألوان مختلفة، وانتظري حتى تثبت الألوان عليها

- قومي بوضعها صف متناسق ومتساوي على حبل وتعليقها.

طريقة صنع فانوس رمضان ببواقي الحديد

رصدت صفية محمد، متخصصة في صنع الفوانيس والزينة، طريقة صنع فانوس رمضان ببواقي الحديد، لـ «هُن» من خلال الآتي

الأدوات:

بواقي الحديد

قماش خيامية

مقص

مسدس شمع

طريقة صنع فانوس رمضان ببواقي الحديد

قومي بتشكيل بواقي الحديد من الحداد على هيئة فانوس.

استخدمي المقص في تغليف الهيكل بالقماش، مع لصقه بمسدس الشمع.

قومي بوضع فرع نور وتوصيله بالكهرباء للاضاءة.