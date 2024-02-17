فيروس جديد تسبب في وفاة شخص.. كل ما تريد معرفته عن "ألاسكابوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت وفاة شخص من شبه جزيرة كيناي بسبب ألاسكابوكس، وهو مرض معد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2015، قلقًا كبيرًا، حيث إنها الحالة الأولى التي يتم اكتشافها خارج فيربانكس، المكان الذي تم التعرف عليه لأول مرة.

وبعد الإعلان عن حالة الوفاة الأولى بسبب جدري ألاسكا الشديد، نستعرض معلومات عن ألاسكابوكس، بحسب Times Now.

ما هو ألاسكابوكس؟

ألاسكابوكس هو مرض فيروسي يسببه فيروس الأرثوبوكس الذي يصيب عادة الثدييات بما في ذلك البشر وله أعراض مميزة للآفات الجلدية.

تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2015 في فيربانكس، ألاسكا في عام 2015 ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن إجمالي 7 حالات إصابة بالمرض حتى الآن، بما في ذلك الوفاة التي حدثت مؤخرًا.

"حتى الآن، لم يتم توثيق أي انتقال لفيروس ألاسكابوكس من إنسان إلى إنسان، ومع ذلك، بما أن بعض فيروسات الجدري الأرثوذكسي يمكن أن تنتقل من خلال الاتصال المباشر مع الآفات الجلدية، فإننا نوصي الأشخاص الذين يعانون من آفات جلدية قد تكون ناجمة عن ألاسكابوكس بإبقاء المنطقة المصابة مغطاة بضمادة"، قالت وزارة الصحة في ألاسكا في بيان رسمي.

يأتي الفيروس من نوعين محددين موجودين في منطقة فيربانكس نورث ستار بورو: فئران الحقل والذبابة ذات الظهر الأحمر.

كيف ينتشر ألاسكابوكس؟

ينتشر جدري الأسكا عبر الثدييات الصغيرة ولا يوجد سجل لانتقال المرض من إنسان إلى إنسان حتى الآن.

وتعرض الشخص المتوفى للخدش بواسطة قطة مؤخرًا، وفقًا للنشرة الوبائية الصادرة عن إدارة الصحة: كان المريض يقيم بمفرده في منطقة غابات ولم يبلغ عن أي سفر مؤخرًا أو أي اتصالات وثيقة مع مرض أو آفات مماثلة مؤخرًا.

وأفاد بأنه يعتني بقطة ضالة في منزله والتي كانت تصطاد بانتظام ثدييات صغيرة وكثيرًا ما كانت تخدش المريض، بما في ذلك خدش ملحوظ بالقرب من إبطه الأيمن في الشهر السابق لظهور الطفح الجلدي.

ما أعراض مرض ألاسكابوكس؟

تتمثل الأعراض الكلاسيكية لجدري ألاسكا في ظهور آفة جلدية واحدة أو أكثر (نتوءات أو بثور)، وتضخم الغدد الليمفاوية، وألم في المفاصل أو العضلات.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر حدة.

وفي حالة الشخص الذي توفي بالعدوى مؤخرا، كان يعالج من آفات جلدية إلى جانب علاج السرطان، وفي نوفمبر، أُدخل إلى المستشفى بسبب التهاب النسيج الخلوي، وهو عدوى جلدية بكتيرية تتميز بالاحمرار والتورم والدفء في المنطقة المصابة.

"هذه هي الحالة الأولى لعدوى جدري الألاسكا الشديدة التي تؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة"

وبحسب البيانات الرسمية، فهذه هي أول حالة وفاة مرتبطة بالمرض الفيروسي.

وهذه أيضًا هي الحالة الأولى لجدري ألاسكا خارج المنطقة الداخلية لفيربانكس حيث تم التعرف عليها لأول مرة.

وحتى ديسمبر 2023، حدثت جميع الإصابات المبلغ عنها بين سكان منطقة فيربانكس وكانت تنطوي على مرض محدد ذاتيًا يتكون من طفح جلدي موضعي وتضخم عقد لمفية.

ويعمل قسم علم الأوبئة في ألاسكا (SOE) مع متحف جامعة ألاسكا ومركز السيطرة على الأمراض لاختبار الثدييات الصغيرة بحثًا عن الفيروس خارج المنطقة الداخلية.

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