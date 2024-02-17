سر جمال شعر هنا الزاهد- 5 أسرار تفعلها وتكشف عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هنا الزاهد من أشهر نجمات جيلها اللاتي يتمتعن بشعر كثيف وطويل كيرلي، بالإضافة إلى، لونه المشرق الذي يُضفي على مظهرها سحرا وجاذبية.

فما هي أسرار جمال شعر هنا الزاهد؟ وكيف تحافظ على حيويته وكثافته؟

أوضحت الفنانة هنا الزاهد عبر استضافتها ببرنامج "look show"، الذي تقدمه الإعلامية نهلة طاهر: "لدى روتين خاص للعناية بشعري، يعتمد على مزيج من مكونات طبيعية غنية بالفوائد، مثل: خلط الثوم والبصل مع زيت الخروع وزيت اللوز الحلو، ووضع المزيج على الشعر لمدة 3 ساعات قبل غسله".

كشفت أيضا عن أحد أسرار شعرها الصحي، هو ابتعادها عن استخدام الاستشوار أو المكواة بصورة مفرطة.

وتابعت: "أيضا أتناول عصير الجرجير بالثوم، بالإضافة إلى، استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحم والسمك والدجاج، وإضافة الجرجير إلى الوجبات يوميا".

وأضافت : "بعد سنوات من صبغ الشعر، قررت التخلي عن تلك العادة والسماح له بالعودة إلى لونه الطبيعي البني، وقمت بتفتيحه مؤخرا ووضعت عددا من الخصلات، أنا أحب منذ صغرى الشعر الطويل".

@khabrabyad ‎⁨نصائح هنا الزاهد للعناية بشعرها وبشرتها مع نهلة طاهر في برنامجlook show كل إثنين ٨ مساء #خبر_أبيض #هنا_الزاهد #فن #حصري #تيك_توك ♬ original sound - khabrabyad - خبر أبيض

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